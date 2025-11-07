Diego Santilli presentó la renuncia como diputado para asumir al frente del Ministerio del Interior

Su banca será ocupada por el exconcejal platense Nelson Marino hasta el 10 de diciembre. Todos los detalles de la renuncia de Santilli a Diputados a la espera de jurar como ministro del Interior.

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO. Foto: Agencia Noticias Argentinas /RRSS

Diego Santilli presentó formalmente la renuncia como diputado nacional del PRO y se alista para asumir como nuevo ministro del Interior del gobierno de Javier Milei. Tenía mandato vigente hasta el 10 de diciembre y había renovado su banca tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, donde reemplazó a Espert y ganó en la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada del viernes 7 de noviembre, Diego Santilli formalizó su renuncia a la Cámara de Diputados luego de que Javier Milei lo anuncie como el reemplazo de Lisandro Catalán al frente del ministerio del Interior.

En Casa Rosada para reunirse con Diego Santilli. Foto: Noticias Argentinas

Mientras tanto, se encuentra reunido con los gobernadores Ignacio Torres y Raúl Jalil en el marco de la alianza del Ejecutivo con mandatarios provinciales. Antes de eso, mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Su banca será ocupada por el exconcejal platense Nelson Marino. La intención que tiene el Gobierno es acelerar su asunción como nuevo ministro del Interior en medio de la reestructuración del Gabinete. Por el momento, no hay fecha confirmada para su jura.