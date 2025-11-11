Cambios en el Gobierno: Milei reasignó Migraciones y Renaper a su equipo de confianza

Mediante un DNU y varios decretos publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó cambios en áres importantes que ahora pertenecerán a Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Todos los detalles.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

Javier Milei oficializó una reestructuración administrativa mediante un DNU y varios decretos publicados en el Boletín Oficial del martes 11 de noviembre. Los movimientos implicaron un cambio clave con dos entes importantes como el Renaper y Migraciones con participación de Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

Jefatura de Gabinete: la áreas que absorbió Manuel Adorni

A través del DNU 793/25, Milei introdujo cambios en la Ley de Ministerios y dispuso el traspaso de la Secretaría de Comunicación y Medios —que hasta la semana pasada encabezaba Manuel Adorni— de la órbita de Presidencia de la Nación a la de la Jefatura de Gabinete.

El vocero presidencial continuará en el cargo y con esta modificación, mantendrá el control formal de la comunicación oficial y de los medios públicos, que incluyen la Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con los gobernadores Martín Llaryora y Marcelo Orrego. Foto: Presidencia

Al frente de la Secretaría de Comunicación y Medios quedará Javier Lanari, exsubsecretario de Prensa y hombre de máxima confianza de Adorni desde su llegada al Gobierno. Con esta reestructuración, el exvocero presidencial ganará más peso político que el que tenía al asumir.

Por este motivo, busca delegar algunos organismos y funciones estratégicas en otros ministerios. Entre los casos que se analizan están la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que podrían pasar al Ministerio de Economía.

Cambios en el Gobierno: cómo quedó reestructurado Presidencia de la Nación tras el DNU

Luego de los cambios, la Presidencia de la Nación quedó con solo cuatro secretarías:

General , liderada por Karina Milei;

Legal y Técnica , a cargo de María Ibarzábal;

Inteligencia del Estado (SIDE) , dirigida por Sergio Neiffert;

Cultura, bajo Leonardo Cifelli.

De esas cuatro, solo las tres primeras tienen rango ministerial.

Qué pasó con la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes

Otra modificación relevante es que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes dejó de depender del Ministerio del Interior y ahora pasó también a la Jefatura de Gabinete, de acuerdo a la información proporcionada por Infobae. De esta forma, Adorni suma otra competencia, mientras que Santilli pierde una atribución. Sin embargo, ambas partes aseguran que fue una decisión consensuada.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes no es un área menor, ya que incluye organismos como la Comisión , Nacional Antidopaje (CNAD), el ENARD, el INPROTUR y el Fondo Nacional del Turismo. Además, los temas vinculados al turismo son de especial interés para Karina Milei, con quien Adorni mantiene una relación de trabajo directa.

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei. Foto: Juan Foglia/NA.

Migraciones y RENAPER: los cambios de áreas clave en el gobierno de Milei

En paralelo, el Ministerio del Interior cedió el control de Migraciones y del RENAPER al Ministerio de Seguridad, actualmente dirigido por Patricia Bullrich, pero que a partir de diciembre quedará bajo el mando de Alejandra Monteoliva, su actual secretaria.

Si bien el traspaso de Migraciones era un cambio esperado dentro del Gobierno, la inclusión del RENAPER tomó por sorpresa a varios funcionarios. De hecho, algunos plantean la posibilidad de revisar la decisión.

Diego Santilli y Patricia Bullrich, La Libertad Avanza. Foto: EFE

De este modo, Santilli quedará al frente de un ministerio más acotado, enfocado exclusivamente en el vínculo político con gobernadores, intendentes y legisladores nacionales. El funcionario jurará este martes a las 15 en Casa Rosada, aunque desde hace una semana ya cumple el rol de principal articulador político del Ejecutivo por pedido directo de Javier Milei.