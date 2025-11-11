Diego Santilli asume como ministro del Interior con una ceremonia “austera” e inicia una gira por las provincias

El titular de la cartera política se reunirá con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con Javier Milei para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato.

Diego Santilli asumirá como ministro del Interior. Foto: NA

El designado ministro del Interior, Diego Santilli, jurará en su cargo este martes a las 15 en una ceremonia “austera” en la que estará acompañado por familiares y parte del Gabinete.

Luego, Santilli emprenderá una gira por las provincias del país administradas por gobernadores aliados para encarar una “agenda federal”. ”Va a ser una jura austera con el gabinete, la familia y amigos”, indicaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas’.

Santilli asumirá ante el presidente Javier Milei y el miércoles iniciará una gira con “gobernadores aliados“, entre los cuales eligió al entrerriano Rogelio Frigerio para dar el puntapié inicial.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

En las próximas semanas, el titular de la cartera política “se reunirá con 10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el presidente” para consensuar las reformas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato.

Además, Santilli tiene previsto en las próximas semanas reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, con quien hasta el momento no mantuvo ningún encuentro formal.

“Por eso, en las próximas semanas seguramente se comenzará a construir una agenda conjunta con Caputo de cara a las reuniones con gobernadores”, señalaron las fuentes oficiales.

El presente y futuro de Diego Santilli

Santilli, de 58 años y dirigente de la fuerza conservadora Propuesta Republicana (Pro), reemplazará al frente del Ministerio del Interior a Lisandro Catalán, quien renunció en la noche del viernes, pocos minutos después de que renunciara Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete del Gobierno.

Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. Foto: NA

La lista liderada por el ‘Colo’, quien es diputado nacional desde finales de 2021, fue la más votada en la provincia de Buenos Aires, lo que ayudó a consolidar el amplio triunfo de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional.

Santilli le cederá su banca a Nelson Marino, que terminará el mandato el próximo 10 de diciembre. Luego de esa fecha, el actual ministro designado -que fue reelecto en la última elección del 26 de octubre- será reemplazado en Diputados por Rubén Torres, un militante libertario de Ezeiza.