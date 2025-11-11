G20: en alineación con Donald Trump, Javier Milei no asistirá a la cumbre en Sudáfrica

Javier Milei decidió que no participará de la cumbre del G20 que se realiza este año en Sudáfrica. Cuál es el motivo de su ausencia y los detalles de la decisión. Foto: NA

Javier Milei no asistirá a la cumbre del G20 este año, en línea con la decisión de su par estadounidense, Donald Trump. En su lugar enviará al canciller Pablo Quirno y al político Federico Pinedo, especialista en asuntos de materia internacional.

El G20 es el principal foro para la cooperación económica internacional que se realiza anualmente en diferentes países de forma rotativa y, recién en 2023, la Unión Africana fue aceptada como miembro permanente del mismo. Por ello, este año la sede de la reunión de Jefes de Estado se realiza en Sudáfrica.

Este foro está conformado por 19 países y la Unión Europea, junto con diversas organizaciones internacionales como el BID, el Banco Mundial, la ONU, el FMI, la OCDE y la OIT. Su misión principal es promover la cooperación económica a nivel mundial, impulsar un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado, y prevenir posibles crisis financieras.

Los detalles de la decisión de Milei

Milei eligió no concurrir al G2O que se realizará este 22 y 23 de noviembre en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica, alineado con el primer mandatario estadounidense.

En su lugar, en nombre de la República Argentina asistirán el canciller Pablo Quirno y el sherpa argentino Federico Pinedo, quien es un representante de alto nivel que se encarga de negociar y supervisar la reunión para el líder del país en distintas cumbres internacionales.

El sherpa argentino, Federico Pinedo, será parte de la cumbre del G20 2025 (NA)

Algunas fuentes del Gobierno dicen que Milei ya tenía decidido no asistir a la cumbre aún antes de las polémicas declaraciones de Trump del pasado viernes en forma de boicot al G20 de este año.

G20 2025: los motivos de la ausencia de los presidentes

Trump sostuvo: "Es una vergüenza total que la cumbre del G-20 se celebre en Sudáfrica“ porque afirma que “los afrikáneres están siendo asesinados y masacrados, y sus tierras y granjas están siendo confiscadas ilegalmente”. Por eso mismo, no enviará a ningún representante de su país en forma de boicot y expresó: “¡Espero con ansias ser el anfitrión de la cumbre del G20 de 2026 en Miami, Florida!“.

Ramaphosa sostiene que la acción israelí en Gaza puede ser catalogada como “genocidio”.

Otro de los motivos de la ausencia de estos mandatarios a la cumbre internacional es su visión contraria en el conflicto Israel-Palestina. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, sostiene que la acción israelí en Gaza puede ser catalogada como “genocidio”.

También celebró las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional en 2024 contra el primer ministro israelí, su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el terrorista de Hamas Mohammed Deif, por presuntos crímenes de guerra.