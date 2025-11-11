Giro inesperado: el Gobierno revirtió la reasignación del RENAPER el mismo día

Los movimientos implicaron un cambio clave del Renaper y Migraciones con participación de Manuel Adorni y Patricia Bullrich, pero fue revertido el mismo día. Los motivos.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: X @diegosantilli

El Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma de su estructura ejecutiva a través del DNU 793/2025 publicado este martes 11 de noviembre, que modificó la Ley de Ministerios y redistribuye áreas clave del Estado. Sin embargo, la reforma sufrió su primer tropiezo el mismo día: el Gobierno anunció que revertirá el traslado del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) al Ministerio de Seguridad Nacional.

Una fuente del Ejecutivo reconoció que “el Decreto salió con algunos errores que van a ser corregidos por estas horas”. El RENAPER volverá a depender del Ministerio del Interior, según confirmaron desde Casa Rosada, y la decisión se debió a que la cantidad de áreas traspasadas a Santilli resultó “muchísimo”.

RENAPER. Foto: X/@SeguInfo

De acuerdo a la normativa, la Jefatura de Gabinete de Ministros absorbe la antigua Secretaría de Comunicación y Medios. “Los créditos presupuestarios, unidades organizativas, bienes y personal de la Secretaría de Comunicación y Medios quedan automáticamente transferidos a la Jefatura de Gabinete”, subraya el documento publicado en el Boletín Oficial.

Además, se traspasaron al área de Adorni dependencias que obedecían al Ministerio del Interior, como Turismo, Ambiente y Deportes. La reformulación del organigrama implica que a la Presidencia de la Nación sólo le quedarán cuatro secretarías: General, Legal y Técnica, Inteligencia del Estado y Cultura.

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, ultiman los últimos detalles del organigrama, fuentes del Gobierno reconocen que se prepara un nuevo decreto para corregir los “errores por la urgencia de las designaciones”. En ese marco, la pregunta que flota en Balcarce 50 es qué tanto de esta nueva estructura será definitiva y cuánto responderá a ajustes de tránsito.

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior de la Nación

Diego Santilli juró como nuevo ministro del Interior de la Nación tras la renuncia presentada por Lisandro Catalán. Luego de la victoria en las elecciones legislativas que lo ubicó como diputado nacional por La Libertad Avanza, el contador público renunció a su banca y ahora será parte del Gabinete del gobierno de Javier Milei.

El breve acto con la firma del juramento contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, gente perteneciente al entorno de Diego Santilli e invitados especiales en el Salón Blanco de Casa de Gobierno. Por su parte, Manuel Adorni, exvocero presidencial, realizó el juramento como nuevo jefe de Gabinete el pasado miércoles 5 de noviembre.