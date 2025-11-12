Comienza el operativo reformas: Santilli desembarca en Entre Ríos, Mendoza y Neuquén para dialogar con los gobernadores

Diego Santilli continúa con su diálogo permanente con gobernadores como una de sus responsabilidades más importantes como ministro del Interior.

Diego Santilli. Foto: NA

Diego Santilli comenzará un recorrido por el interior del país en medio del consenso que necesita el Ejecutivo para aprobar el Presupuesto 2026 e implementar reformas. El ministro del Interior, que viene de jurar de manera oficial, desembarcará en Mendoza, Entre Ríos y Neuquén para reunirse con los gobernadores.

En la tarde del miércoles 12 de noviembre visitará la provincia de Entre Ríos, donde se prevé una reunión con el gobernador del PRO, Rogelio Frigerio, con quien mantiene una amistad. El jueves 13, recibirá al salteño Gustavo Sáenz junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Casa Rosada.

En tanto, para el próximo viernes 14 tiene planeado desembarcar en Mendoza para reunirse con el mandatario provincial, Alfredo Cornejo, de los pocos aliados de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Por último, Santilli cerrará la semana en Neuquén, con Rolando “Rolo” Figueroa.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con los gobernadores Martín Llaryora y Marcelo Orrego. Foto: Presidencia

Las primeras palabras de Santilli como ministro del Interior

“Toda esta gira y reuniones es de cara al presupuesto que desde el 2023 no tiene la argentina. Una semana a pleno”, sostuvieron desde el entorno del ministro a Noticias Argentinas. “Lo antes posible voy a hacer un recorrido con cada uno de los gobernadores, algunos los iré a visitar, otros estarán por acá como Gustavo Sáenz que hablé 2 o 3 veces por teléfono”, anticipó el exlegislador.

“Siempre dije lo mismo, vengo a trabajar, mi tarea es obtener las reformas que el Presidente está llevando adelante para la Argentina. No es un problema de cargos. Vengo a cumplir una tarea que el Presidente me ha encomendado y en eso voy a trabajar”, remarcó.