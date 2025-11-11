Diego Santilli inicia una gira para reunirse con gobernadores aliados: “Vamos por las reformas que el país necesita”

Tras asumir como ministro del Interior, el ex diputado del PRO afirmó que busca “avanzar con las reformas estructurales”. Con qué mandatarios provinciales se reunirá.

Javier Milei y Diego Santilli. Foto: Presidencia

Tras jurar este martes su cargo como ministerio del Interior, Diego Santilli ratificó que su prioridad será conseguir “las reformas estructurales” que plantea el presidente Javier Milei. En ese marco, iniciará una gira por varias provincias para reunirse con gobernadores aliados.

Santilli asumió el cargo en una ceremonia que se llevó a cabo pasadas las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde juró por “Dios y por la patria”. Participaron del acto familiares del funcionario, integrantes del Gabinete y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, además de algunos referentes del PRO como el diputado Cristian Ritondo y el diputado provincial electo Guillermo Montenegro.

Consultado sobre la ausencia de Mauricio Macri en la ceremonia, Santilli respondió que fue una “invitación chiquita, quisimos hacer algo austero, cortito, desde el día de ayer a hoy, no me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para otro”.

“Vamos por las reformas que el país necesita, que los argentinos necesitan. Vengo a trabajar para obtener las reformas que busca el presidente. Vengo a cumplir una tarea que el presidente me ha encomendado y trabajaré para eso, que es avanzar con las reformas estructurales”, dijo el funcionario la prensa acreditada en la Casa Rosada minutos después asumir el cargo de manera formal.

Con qué gobernadores se reunirá Diego Santilli

En rigor, Santilli ya viene cumpliendo su nuevo rol desde que Milei se lo comunicara en una reunión privada en la Quinta de Olivos. En los últimos días, inició en la Rosada una ronda de reuniones bilaterales con gobernadores, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Este miércoles, iniciará una gira para seguir dialogando con mandatarios provinciales aliados. El entrerriano Rogelio Frigerio es el elegido para dar el puntapié inicial y luego se trasladará a Salta para hacer lo propio con Gustavo Sáenz.

Así, el flamante ministro se reunirá en los próximos días con “10 gobernadores de los 20 que estuvieron con el presidente” y que habían firmado el Pacto de Mayo para consensuar las iniciativas que el Gobierno planea para la segunda parte del mandato, entre las que se encuentran las reformas laboral, tributaria y del Código Penal.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con los gobernadores Martín Llaryora y Marcelo Orrego. Foto: Presidencia

Los gobernadores influyen sobre un número de diputados y senadores nacionales que la gestión libertaria necesitará tener de su lado para avanzar con los proyectos que garanticen la puesta en marcha de esas reformas.

Por último, Santilli minimizó las idas y vueltas sobre el Renaper (Registro Nacional de las Personas), que se había decidido traspasarlo de la órbita de Interior al Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, una iniciativa que luego quedó suspendida y volvió a quedar dentro de su cartera.

“No estoy acá por los cargos, vine a cumplir la tarea que me encomendó el Presidente”, respondió sobre ese tema.