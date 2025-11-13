Santilli se reunió con Frigerio: acuerdo para avanzar sobre consensos para impulsar reformas estructurales

El gobernador de Entre Ríos recibió al ministro del Interior, en el comienzo de su gira por distintas provincias.

Diego Santilli y Rogelio Frigerio. Foto: Gobierno de Entre Ríos

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, inició este miércoles en Entre Ríos su gira por el interior del país y mantuvo allí una reunión con el gobernador Rogelio Frigerio para buscar consensos por el Presupuesto 2026.

Santilli visitó a Frigerio, con quien mantiene una amistad, y este jueves recibirá al salteño Gustavo Sáenz y al tucumano Osvaldo Jaldo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada.

“Toda esta gira y reuniones son de cara al Presupuesto que desde el 2023 no tiene la Argentina. Una semana a pleno”, sostuvieron ante la agencia Noticias Argentinas desde el entorno del flamante ministro.

El cronograma de recorridas tuvo lugar tras la jura del martes del funcionario en el Salón Blanco de Casa Rosada, en un acto que contó con una fuerte presencia de dirigentes del PRO.

Frigerio explicó sobre el encuentro: “Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo”.

Sobre la reunión de más de una hora con Frigerio, Santilli dijo que eligió iniciar su gira de visitas a gobernadores con el de Entre Ríos porque “es un amigo”, mientras que destacó que tener Presupuesto “da previsibilidad para adelante”.

“Los primeros dos años de este gobierno fueron la etapa de estabilidad y ahora viene la etapa de crecimiento que nos encuentra con este diálogo con los gobernadores”, agregó.

El funcionario también apuntó: “Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene”.

En este marco, mencionó la visión de Javier Milei: “El presidente tiene una agenda muy importante de reformas, que tiene que ver con sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que lleva adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias. Pero también las provincias la tienen y el trabajo tiene que ser el equipo, por eso me he comprometido con el gobernador y con los entrerrianos a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante”.

En agenda, para el viernes Santilli tiene planeado desembarcar en Mendoza para reunirse con el gobernador Alfredo Cornejo, de los pocos aliados de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas del 26 de octubre, y cerrará la semana el sábado, en Neuquén, con el mandatario Rolando Figueroa.