La titular María Luz Landivar renunció a su cargo. Foto: Argentina.gob.ar

Teniendo en cuenta la reforma electoral impulsada por el Gobierno Nacional, se consideró que Juan Pablo Limodio es la persona indicada para asumir en la Dirección Nacional Electoral.

Asimismo, dada su experiencia y trayectoria en temas electorales, el ministro Santilli le pidió a María Luz Landivar que continúe desempeñándose como asesora, trabajando mancomunadamente junto al Secretario de Interior, Gustavo Coria.

Juan Pablo Limodio es abogado, con trayectoria en gestión pública e institucional.

Juan Pablo Limodio Foto: X

Se desempeña como docente de nivel secundario y lo hizo a nivel universitario en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) durante varios años.

En el ámbito público, ocupó funciones técnicas vinculadas al derecho administrativo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fue Subsecretario de Asuntos Públicos Estratégicos.

Entre 2024 y febrero de 2026 presidió YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), liderando el proceso de salida definitiva del Estado Nacional de la conducción de la empresa.

En su experiencia en el ámbito de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trabajó con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien lo convocó para integrar su equipo y hacerse cargo de la Dirección Nacional Electoral.