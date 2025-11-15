Milei negó la eliminación del monotributo: “Son mentiras y operaciones”

El presidente reaccionó en medio de la eventual eliminación del Monotributo y cambios en el impuesto a las Ganancias a partir de un artículo técnico publicado esta semana por Errepar.

Javier Milei. Foto: NA.

Javier Milei negó la eliminación del monotributo y cambios en el impuesto a las Ganancias que trascendió en los últimos días, en medio de la implementación de reformas que quiere implementar el Gobierno. El presidente apuntó contra la editorial especializada Errepar.

“¿Adiós al monotributo y nuevo esquema para los autónomos?”, fue el artículo difundido el pasado 13 de noviembre. “Son mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”, señaló.

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, agregó el líder de La Libertad Avanza, quien desmintió la noticia. “Con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran“, justificó.

Eliminación del monotributo: qué informó Errepar en el artículo que hizo enojar a Milei

En ese artículo, Errepar informó que el Ejecutivo estudia migrar a tres millones de monotributistas al régimen general con un nuevo esquema de deducciones, unificar el Mínimo No Imponible de Ganancias y reducir en ocho puntos las cargas patronales.

Según la publicación, las medidas surgen de “documentos internos y reuniones con el sector privado”, que buscan avanzar en “la formalización de la economía, el impulso del mercado de capitales y la sostenibilidad previsional”.

Monotributo. Foto: ARCA.

La nota detalla que la iniciativa contempla la potencial eliminación del Régimen Simplificado (Monotributo), con el traslado de sus contribuyentes al régimen de Autónomos y modificaciones en cuotas, deducciones de gastos, umbral mínimo de IVA y un Mínimo No Imponible unificado para Ganancias, entre otros aspectos.

También menciona incentivos laborales, como la reducción de contribuciones patronales y aportes personales para nuevas contrataciones.