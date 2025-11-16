Diego Santilli se reunirá con otros 10 gobernadores para sellar el apoyo al Presupuesto y las reformas

El ministro del Interior ya mantuvo encuentros con con varios de los 20 mandatarios provinciales que protagonizaron la cumbre con Javier Milei semanas atrás.

El ministro del interior en el evento de la UIA Foto: NA

La victoria del Gobierno en las elecciones legislativas y la asunción de Diego Santilli como ministro del Interior desencadenó en un nuevo diálogo con las provincias. En su primera semana al cargo, el funcionario ya se reunió con varios de los 20 gobernadores que protagonizaron la cumbre con Javier Milei semanas atrás.

En esa línea, la agenda de Santilli contempla reuniones con los 10 mandatarios provinciales restantes a lo largo de la próxima semana. Estos cara a cara tienen como principal fin juntar los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto.

El objetivo del Gobierno es buscar consenso para implementar reformas. Foto: Twitter oficial de Rolando Figueroa

El primero de la lista es el de Río Negro, Alberto Weretilneck, con quien el funcionario tiene pensado reunirse este lunes a las 12.30 en Casa Rosada.

Santilli encabeza la estrategia del Ejecutivo para asegurar los apoyos de cara a la aprobación del Presupuesto 2026 y las reformas laboral, tributaria y del Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso.

Los gobernadores con los que ya se reunió Diego Santilli

Santilli cerró una primera semana de gestión con una agenda cargada de encuentros. Los primeros fueron los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). Luego viajó a Entre Ríos para verse cara a cara con Rogelio Frigerio.

El jueves encabezó dos reuniones en la Casa Rosada: Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) fueron los protagonistas. En tanto, el viernes mantuvo un encuentro con Alfredo Cornejo en Mendoza y el sábado viajó a Neuquén para reunirse con Rolando Figueroa.

Estas cumbres tienen como objetivo escuchar la agenda de las provincias y que los mandatarios provinciales apoyen al Gobierno en la aprobación del Presupuesto y las modernizaciones laboral, fiscal y penal.