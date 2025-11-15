Santilli se reunió con el gobernador Rolando Figueroa con vistas al nuevo modelo de reforma laboral: “Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”

El ministro del Interior visitó Neuquén este sábado 15 de noviembre para reunirse con el gobernador Rolando Figueroa.

El ministro del Interior de la Nación y el gobernador de Neuquén se reunieron este sábado 15 de noviembre. Foto: Twitter oficial de Rolando Figueroa

Diego Santilli terminó la gira de reuniones con gobernadores que se dio en estos últimos días. El ministro del Interior visitó Neuquén para mantener un encuentro con Rolando Figueroa, quien utilizó sus redes sociales oficiales para exponer detalles de la articulación con el Gobierno de ahora en adelante.

El objetivo de Santilli y todo el Ejecutivo con estas reuniones fue “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso para impulsar y promover las reformas estructurales que la Argentina necesita“, según dijo.

Tanto Santilli como Figueroa resaltaron “la importancia del trabajo recíproco y el diálogo entre las provincias y la Nación”. Además, estuvo la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal.

El objetivo del Gobierno es buscar consenso para implementar reformas. Foto: Twitter oficial de Rolando Figueroa

La palabra de Santilli y Figueroa tras la reunión

“El diálogo con Nación es central. Mantuvimos una extensa reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, donde pudimos exponer los principales temas que la provincia tiene en agenda para trabajar junto a Nación”, expresó Figueroa.

“Nosotros no peleamos por pelear; peleamos por Neuquén. Cada iniciativa que beneficie a la provincia y que impulse nuestro crecimiento la vamos a acompañar. Y vamos a plantear los temas que consideramos prioritarios, siempre con un espíritu constructivo y respetando nuestra neuquinidad”, concluyó.

Por su parte, Santilli explicó que se trata de su primera visita oficial a Neuquén “encomendada por el presidente de la Nación Javier Milei para llevar adelante agendas comunes: la que tienen el gobernador y la provincia, y la que tiene de reformas el presidente hacia adelante”.

Además, dijo que entre los temas de interés del Gobierno nacional se encuentran “generar trabajo para salir de la informalidad y pasar a la formalidad; bajar impuestos, como lo viene haciendo el presidente en estos 20 meses de gestión; resolver situaciones que cada una de las provincias tiene, en este caso Neuquén; y obviamente tener un presupuesto hacia adelante, que es lo que estamos empezando a conversar con los gobernadores”.

También mencionó la necesidad de contar con un nuevo Código Penal. Y explicó: “Hay que tomar un ejemplo: lo está llevando adelante la provincia también con sus códigos. Ese es el camino”.

Hay quórum: Santilli se reunió con Alfredo Cornejo en Mendoza y respaldó las reformas del gobierno de Milei

Diego Santilli se reunió con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. El ministro del Interior visitó la provincia en medio de la alianza con los mandatarios provinciales para la implementación de reformas que busca Javier Milei en la segunda mitad de su gobierno.

“Argentina las necesita”, expresó Cornejo posterior al encuentro, que se produjo en el marco de las rondas de reuniones con 20 gobernadores que Santilli activó desde antes de asumir como ministro del Interior para acercar posiciones rumbo a la aprobación del Presupuesto 2026 y las futuras reformas laboral, impositiva y del Código Penal.

Ambos se reunieron con el objetivo de discutir las próximas reformas que implementará el gobierno de Milei. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

“Para eso necesitamos reformas estructurales y también necesitamos un Presupuesto”, dijo. Sumado a eso, destacó que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos representa una oportunidad para provincias como Mendoza. “Nos abre mercados de exportación y es un paso enorme que tenemos que aprovechar”, sostuvo.