Más de ocho mil personas participaron de la 3ra Milla Nocturna de Malvinas Argentinas

Con la presencia de Leonardo Nardini, se realizó la Milla Nocturna en su edición especial por el 30 aniversario de Malvinas Argentinas. Una noche de deporte y diversión que reunió a miles de familias malvinenses.

Más de 8 mil personas participaron de la tercera edición de la Milla Nocturna, realizada en el marco de las celebraciones por los 30 años del distrito. La jornada reunió deporte, cultura y familia, con la presencia del intendente Leonardo Nardini; el vicepresidente de la cámara de senadores bonaerense, Luis Vivona; la secretaria general Noe Correa; y la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado.

Fue una noche cálida, llena de color y diversión, que incluyó feria de artesanos, patio gastronómico, espacios de esparcimiento y maquillaje artístico, disfrutados por toda la comunidad malvinense.

La competencia convocó a vecinos y vecinas que corrieron una milla (1.609 metros), una distancia corta, rápida, dinámica y divertida, destinada a impulsar los beneficios de la actividad física, mejorando la salud, fortaleciendo las relaciones sociales y promoviendo la inclusión y participación de personas de todas las edades. La propuesta se realiza desde la Subsecretaría de Deporte.

El intendente Leonardo Nardini destacó que “la Milla Nocturna de este año tiene un condimento especial: la edición 30 años de Malvinas Argentinas. Ha sido un éxito, porque miles de personas otra vez se han unido en familia y en deporte, disfrutando de una noche que promueve la vida saludable, que es lo más importante”.

Subrayó además que “Malvinas Argentinas hoy es reconocida por su fortaleza en lo deportivo, en lo cultural, cosas que nos llenan de orgullo como vecinos y autoridades. No es solo para los deportistas, también para quienes se animan por primera vez: es un desafío personal, un sueño compartido”.

El jefe comunal destacó el crecimiento exponencial que tuvo la carrera durante estos tres años de convocatoria: “Son miles los que se unen a esta noche especial en Malvinas Argentinas. Vienen de nuestros polideportivos, pero también de distritos cercanos. Porque es algo lindo y sano que nos hace compartir mucho más que el deporte: la amistad, la familia y la salud”.

La Milla Nocturna se consolida como un evento que trasciende lo deportivo, fortaleciendo la identidad de Malvinas Argentinas y reafirmando el compromiso de la gestión de Nardini y su gestión con la salud, la inclusión y la vida en comunidad.