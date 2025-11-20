ANDIS: se negó a declarar Daniel Garbellini, una de las figuras clave de la causa

Daniel Garbellini decidió no responder a las preguntas ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi tras la declaración de Spagnuolo.

El exfuncionario se negó a brindar declaraciones en la Causa ANDIS. Foto: Noticias La Insuperable

Daniel Garbellini se negó a declarar en la Causa ANDIS en los Tribunales de Comodoro Py. El exfuncionario es considerado como una de las figuras clave en el presunto desvío de fondos y tras la citación por los hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad que investiga la Justicia, optó por no responder las preguntas.

El exfuncionario fue citado a declarar frente al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi el jueves 20 de noviembre. Garbellini tomó la misma decisión que Spagnuolo: no responder a ninguna pregunta, motivo por el cual fueron imputados al igual que Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian, otro de los acusados, quien permanece detenido con arresto domiciliario en Mendoza.

Spagnuolo defendió su inocencia en la Causa ANDIS y dijo que “no tenía nada que ver con los cargos

Diego Spagnuolo se presentó en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El extitular del área no respondió a ninguna pregunta y se limitó a decir que “no tenía nada que ver con los cargos”.

La cita se dio pasadas las 13 del miércoles 19 de noviembre y anticipó que iba a “revisar la causa en profundidad” cuando tuviera acceso a toda la prueba del expediente. Así lo indicó al salir de Tribunales Mauricio D’Alessandro, abogado de Spagnuolo.

Javier Milei habló de la Causa ANDIS que involucra a su hermana Karina: “La política tiene esa mugre”

En diálogo con Gabriel Anello por Radio Mitre, Milei profundizó en torno a la Causa ANDIS y sostuvo que tiene “una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz”. Además, dijo que confía en sus funcionarios y agregó: “En esas cosas nosotros somos implacables. Siempre están desfigurando las cosas”.

El presidente dialogó con Anello en Radio Mitre

“Hay mucha malintención política en mostrar las cosas que no son, pero no quiero entorpecer el actuar de la Justicia. Que siga actuando, que haga lo que tenga que hacer, estamos absolutamente tranquilos”, consideró.