Raúl Jalil asume la presidencia de los gobernadores del Norte Grande y se acerca al Gobierno

El gobernador de Catamarca reemplaza a Gerardo Zamora al frente del bloque regional y negocia soluciones ante la falta de fondos y la paralización de obras públicas.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Foto: NA.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, será el nuevo presidente del grupo de mandatarios provinciales del Norte Grande. El mandatario quedará a cargo del grupo regional, integrado por jefes provinciales de distintos espacios, a la vez que profundiza su cercanía al gobierno de Javier Milei a través de sus representantes en el Poder Legislativo.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Ignacio Torres y Raúl Jalil. Foto: Presidencia

La decisión fue tomada en el marco de la 22° Asamblea del Norte Grande desarrollada en el Centro Cultural del Bicentenario. Allí, Gerardo Zamora, actual gobernador de Santiago del Estero que se juntará el viernes con Diego Santilli, traspasó la presidencia pro témpore del bloque regional a Jalil.

Entre otras urgencias económicas y presupuestarias, Zamora informó que se acordó un pedido unificado a la Nación a favor de La Rioja, reclamando un punto de coparticipación retenido que corresponde legalmente a dicha provincia.

El tono general de la reunión fue de reclamo por la falta de partidas suficientes en el presupuesto nacional para las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales, como por ejemplo Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco.

En relación a los proyectos de infraestructura, se destacó la importancia del Plan Maestro del Norte Grande, respaldado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El programa privilegia desembolsos en rutas del Mercosur. En este sentido, los gobernadores expresaron consternación por la paralización de la obra pública nacional, que afecta la conectividad y el desarrollo económico de la región.

Reunión de Gobernadores del Norte Grande, NA

La asamblea definió la emisión de un comunicado solicitando una reunión formal con el Gobierno nacional para tratar esta problemática puntual.

La asunción de Jalil

De cara al futuro de su gestión, Raúl Jalil prometió tener “confianza y diálogo” con la Nación, pero manteniendo la firmeza en su postura federal: “Creo que hoy hay que defender el federalismo en un momento histórico. No pedimos que se solucione todo, pero sí algunos temas que necesitamos”.

Quintela aprovechó la oportunidad para mostrar agradecimiento por el respaldo del bloque a su reclamo económico, a la vez que se lamentó por el impacto que tuvo la decisión del Gobierno nacional: “Esto significó para La Rioja una pérdida enorme de oportunidades”, dijo el gobernador.