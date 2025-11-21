Daniel Scioli dijo lo que piensa de la reforma laboral de Milei y la búsqueda de consenso con gobernadores: “Es entender las prioridades”

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación dialogó con Canal 26 y se refirió a los ejes del gobierno de Milei en este último tramo del 2025.

Daniel Scioli, Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación. Foto: Instagram

Daniel Scioli profundizó en torno a la agenda del Ejecutivo marcada por una intensa reunión con gobernadores y la implementación de la reforma laboral y tributaria previo al recambio legislativo en el Congreso. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes celebró la puesta en marcha del gobierno de Milei con respecto a estos ejes y dijo que sirve para “estabilizar el país” y “recuperar confianza internacional”.

Scioli visitó el Teatro Astros de calle Corrientes el pasado miércoles 19 de noviembre en el marco de la presentación oficial de los Carnavales de Gualeguaychú. El funcionario estuvo junto a Mauricio Davico, intendente de la localidad; Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; e integrantes de la Comisión de los Carnavales, en un evento conducido por Mariano Peluffo.

“Este fin de semana es clave porque muchas familias aprovechan también para decidir dónde van a pasar sus vacaciones, dónde alquilar. Argentina tiene para todos los gustos y todos los presupuestos, así que esto es muy bueno y también Turismo lo vamos articulando con todas las áreas de Gobierno”, sostuvo Scioli en diálogo con Canal 26 sobre el fin de semana largo que contempla el día no laborable del viernes 21 de noviembre y el feriado del lunes 24. “Se regularon muchas cuestiones para hacer más competitivo el sector”, agregó.

Daniel Scioli en la inauguración de una nueva edición de Hotelga Foto: argentina.gob.a

En este contexto, el secretario de Turismo mencionó el debate de la modernización laboral y la reforma impositiva, dos proyectos que Javier Milei quiere llevar adelante de cara a 2026. “Esto va a ser muy bueno para atraer cada vez más inversión”, consideró el excandidato a presidente en 2015 en el espacio Frente Para La Victoria.

En cuanto a la seguidilla de reuniones que mantuvo el Ejecutivo con gobernadores -principalmente encabezadas por Santilli-, Scioli dijo que genera “mayor armonía en Argentina”. Y profundizó: “El cambio que lleva adelante la transformación del presidente Milei es entender las prioridades que él ha aplicado de estabilizar el país, recuperar confianza internacional, todo lo que hace haber construido bases sólidas para un país cada vez mejor”.