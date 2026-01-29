El gobernador de Salta y el de Tucumán fueron parte de la reunión del jueves 27 de noviembre. Foto: Noticias Argentinas

Gobernadores dialoguistas se mostraron abiertos al consenso que busca el gobierno de Javier Milei para aprobar la Reforma Laboral que se tratará durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso. Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo se reunieron con Diego Santilli este jueves 29 de enero en la Casa de Salta y a pesar de confirmar el acompañamiento al proyecto de ley, advirtieron: “Si se respetan los intereses de las provincias, vamos a acompañar”.

Pasadas las 12 del mediodía de este jueves 29 de enero, Sáenz, único gobernador que dialogó con la prensa, profundizó en torno a la reunión con el ministro del Interior y el encuentro que tendrá la mesa política del Gobierno en Casa Rosada. “Nosotros tenemos una agenda provincial con problemas y realidades que no son las mismas que están acá. Desde el principio hemos acompañado este proceso de Modernización Laboral, hemos planteado algún tipo de modificaciones que seguramente lo hablarán en la mesa política y esperemos que lleguemos a alguna solución”, sostuvo.

El gobernador de Salta realizó una advertencia al Gobierno a pesar acompañar el proyecto de Reforma Laboral.

“La recaudación de las provincias ha caído con el IVA y falta de consumo y también se lo hemos planteado. Eso nos golpearía fiscalmente muchísimo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos de las provincias porque, en definitiva, nosotros tenemos que resolver los problemas de la gente”, soltó.

En el caso de Salta, la recaudación cayó casi 80 mil millones de pesos y Sáenz dijo que está buscando alternativas. “Hemos planteado que busquemos para no seguir resignando fondos. pueden usarse algún otro tipo de impuestos, como el Impuesto Al Cheque, que hemos resignado y era coparticipable en la época de Macri con el consenso fiscal. Lamentablemente no lo hemos recuperado nunca más. No podemos seguir resignando fondos que son de la provincia cuando día a día nos vemos afectados también en la coparticipación”, advirtió.

Diego Santilli y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, en una reunión llevada a cabo el 19 de enero. Foto: NA

Sobre el vínculo de Salta con el Gobierno nacional, Sáenz consideró que acompañó y garantizó la gobernabilidad “acompañando las medidas que creíamos que era necesaria”. Y agregó: “Pero nunca afectando los intereses de nuestra provincia. Si eso se entiende, vamos a acompañar. Acá hay una mesa y para que esté servida tiene cuatro patas y son empleados, sindicatos, empleadores y provincias”.

En última instancia, celebró el diálogo con el Ejecutivo en este último tiempo y proyectó la discusión de la Reforma Laboral en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso que irá del 2 al 27 de febrero. “Los legisladores no están para votar a libro cerrado, están para estudiar, mejorar... para eso es el Congreso , para mejorar las leyes sin afectar el espíritu de la ley. Cuando las posturas son intransigentes, fundamentalistas de un lado y del otro, afectan”, señaló.

Santilli calificó la reunión con gobernadores como “positiva” y reveló: “Estamos trabajando en las rutas nacionales y los incendios”

“Una reunión más también positiva como la venimos llevando adelante con gobernadores. Mientras Argentina tenga modernización laboral, formalización de sus trabajadores que hoy están en la informalidad, más de la mitad de los trabajadores de la Argentina no tienen formalización”, introdujo. “Obviamente estamos trabajando sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias entendiendo que los argentinos queremos que haya baja de impuestos como lo está llevando el presidente adelante”, agregó.

En este sentido, Santilli dijo que está haciendo un trabajo en conjunto entre los mandatarios provinciales y el Gobierno nacional, mencionando la labor del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo. “Yo los escucho, también está el tema de las rutas nacionales. Con los incendios hemos trabajado”, precisó.

El ministro del interior reveló detalles del encuentro.

“Nosotros hemos estado desde el primer día de diciembre con el AFE -Agencia Federal de Emergencias-, con la ministra Monteoliva, con todo el equipamiento, los aviones y helicópteros hidrantes. Hemos estado. Yo he acompañado también, el presidente ha mandado recursos en el caso de Chubut, estamos viendo el caso Corrientes también que está con el tema inundaciones”, sostuvo.

En la antesala de la reunión de la mesa política del Gobierno que encabezarán Karina Milei, Manuel Adorni y Santiago Caputo como los más importantes, Diego Santilli dijo que se incorporará posterior al encuentro con gobernadores. “Lo de la Emergencia Ígnea lo tiene el jefe de Gabinete, calculo que lo veremos en las próximas horas”, dijo. Y para cerrar, se mostró confiado con la sanción de la Reforma Laboral: “Yo soy muy optimista”.