Santilli prepara su desembarco en Santiago del Estero para reunirse con Gerardo Zamora

El ministro del Interior y el gobernador de Santiago del Estero buscarán llegar a un acuerdo en el marco del respaldo del Presupuesto 2026 y la implementación de reforma que busca el Gobierno.

Diego Santilli. Foto: NA

Diego Santilli mantendrá un encuentro con Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero. El ministro del Interior de la Nación visitará el norte del país este viernes 21 de noviembre con el objetivo de reforzar la alianza y respaldar dos ejes fundamentales previo a la reconfiguración del Congreso: el Presupuesto 2026 y la implementación de reformas.

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear detrás de sus objetivos. En este contexto, existen ciertas posibilidades de que el mandatario de Santiago del Estero ordene formar un bloque aparte que le permitiría a la Casa Rosada resquebrajar la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara Baja a manos de La Libertad Avanza.

El gobernador, de origen radical pero férreo aliado al kirchnerismo durante muchos años, tomó distancia de Cristina en el último tiempo y durante el gobierno de Javier Milei, aportó votos clave para la Ley Bases. Santilli buscará un acercamiento luego del contundente triunfo en las elecciones legislativos del 26 de octubre.

Gerardo Zamora, Gobernador de Santiago del Estero Foto: Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero

Reunión de Santilli con gobernadores: cómo sigue la agenda

El martes 25 de noviembre, el ministro del Interior realizará una nueva visita y esta vez será al misionero Hugo Passalacqua. El exgobernador de Misiones y el líder político de la provincia, Carlos Rovira, manejan cuatro diputados nacionales y dos senadores nacionales a los que la administración libertaria también quiere para que acompañen a la hora de tratar las próximas reformas.

Una vez consumada esa reunión, a Santilli le quedarán encuentros con sólo seis gobernadores para completar la primera ronda de audiencias con los 20 mandatarios provinciales que el año pasado firmaron el Pacto de Mayo: Claudio Vidal (Santa Cruz); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

Manuel Adorni, Luis Caputo y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Cabe resaltar que durante este jueves 20 de noviembre, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue designado nuevo presidente pro témpore del grupo de mandatarios provinciales del Norte Grande mientras profundiza su acercamiento al Gobierno a través de los legisladores de esa provincia. Así lo definieron hoy los jefes provinciales de esa región al participar de la última reunión del año del grupo en la ciudad de Santiago del Estero, donde fueron recibidos por Zamora.