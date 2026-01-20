El gobernador de Salta y el de Tucumán fueron parte de la reunión del jueves 27 de noviembre. Foto: Noticias Argentinas

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, planteó la necesidad de mayor previsibilidad y cumplimiento de los desembolsos acordados para la ejecución de obras de infraestructura que la Provincia asumió en forma anticipada, pero que dependen de fondos nacionales. El mandatario viene de mantener una reunión Casa de Gobierno salteña con el ministro del Interior, Diego Santilli.

Sáenz sostuvo que la Provincia se hizo cargo de proyectos que originalmente eran responsabilidad del Estado nacional y reclamó que “si nosotros estamos cumpliendo, queremos que también Nación cumpla”, al referirse a los compromisos de financiamiento. Durante el encuentro se analizó el estado técnico y financiero de varios proyectos considerados estratégicos para la conectividad y el desarrollo regional.

Entre los reclamos de infraestructura, figuraron las siguientes obras:

Refacción de rutas nacionales, como la 9, 34 y la 51

Los puentes sobre el río Vaqueros

La construcción de plantas depuradoras en la zona sur de la ciudad de Salta y en Cafayate

Una escuela técnica en General Güemes y la Ciudad Judicial de Orán

Desde la Provincia, destacaron que Salta lidera a nivel nacional en volumen de obra pública comprometida y firmada, con proyectos que incluyen más de 2000 viviendas, alrededor de 20 escuelas nuevas y desarrollos hídricos como el dique El Limón, todos ellos, sujetos a la disponibilidad de recursos nacionales para cumplirse en tiempo y forma.

No es la primera vez que Sáenz reclama mayor claridad sobre los fondos. En 2025 ya había planteado la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional ante pedidos similares, señalando que proyectos firmados y ratificados seguían sin financiamiento efectivo. Además de la obra pública, en la agenda de diálogo entre Salta y Nación también se abordó el proyecto de “Modernización Laboral” que impulsa el gobierno nacional, motivo por el cual Santilli fue a buscar consenso.

Sáenz expresó su voluntad de respaldar iniciativas que favorezcan la creación de empleo formal, aunque advirtió que ese apoyo no es incondicional. “Acompañamos cuando entendemos que es beneficioso, pero también nos hemos opuesto cuando consideramos que perjudica a la provincia y a los salteños”, expresó.

La discusión sobre la obra pública en Salta se enmarca en un contexto más amplio de relaciones entre provincias y el Gobierno nacional por el reparto de recursos y la ejecución de proyectos de infraestructura. El norte argentino, incluida Salta, reclamó históricamente mayor inversión y acompañamiento al crecimiento productivo y social de la región sosteniendo que la falta de financiamiento afecta la calidad de vida y la conexión territorial.

La anterior crítica de Sáenz al Gobierno

Luego de la reunión con Santilli en noviembre de 2025, Gustavo Sáenz rompió el silencio y cuestionó la falta de respuesta del Gobierno, sostuvo que no lograron entenderse en algunas cuestiones e ironizó con un potencial llamado del Ejecutivo para continuar el diálogo: “Estamos esperando que el poncho aparezca”.

“Venimos conversando. Seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas, pero Santilli le pone mucha voluntad”, expresó en declaraciones radiales. Sin embargo, aclaró: “El poncho no aparece. No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que hemos firmado en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir”.

El reclamo de Sáenz llegó luego de haber visitado Casa Rosada el pasado viernes 14 de noviembre, en un encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Esas obras que son tan importantes para el crecimiento de la provincia, si no se hacen, no vamos a poder mostrar el potencial que tiene el norte. No son caprichosas, son para el turismo, para el crecimiento minero”, sostuvo.