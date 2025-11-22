Antes de viajar a Estados Unidos: Milei recibe a Gideon Saar, ministro de Exteriores de Israel

En su visita a Washington, presenciará el sorteo del Mundial 2026 y se reunirá con Donald Trump, mandatario estadounidense.

Javier Milei en Corporación América. Foto: Presidencia

Antes de reunirse nuevamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Javier Milei recibirá en la Casa Rosada al ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, en un claro mensaje de alineación política con los aliados de Argentina.

Días después, viajará a Estados Unidos en donde concretará su decimoquinto viaje a este país norteamericano y se reencontrará con Trump en el marco del sorteo del Mundial de la FIFA 2026.

La visita del canciller israelí a la Argentina

Saar arribará a nuestro país el próximo martes acompañado por un grupo de empresarios interesados en invertir en América Latina. Previo a su llegada, el funcionario israelí hará una parada en Paraguay, donde también se reunirá con autoridades locales.

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar. Foto: REUTERS

Cuando finalmente arribe a la Argentina, Saar encabezará un encuentro empresarial con el fin de conectar inversores de su comitiva con representantes de compañías locales. También estará participando de las actividades de los encuentros el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish.

Asimismo, Saar se estará reuniendo con los titulares de la DAIA y de la AMIA, Mauro Berenstein y Osvaldo Armoza, respectivamente.

Entre los temas de conversación más destacaos estaría el avance en la implementación de la nueva ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, que estará operada por El Al Israel Airlines, tal como acordaron Milei y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en junio pasado.

Milei y su nuevo viaje a Estados Unidos

Una vez cerrados los encuentros con el ministro de Exteriores, Saar, Milei estará viajando a los Estados Unidos para presenciar en Washington el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Kennedy Center.

Allí se reencontrará con Trump. Una de las cuestiones a charlar podría ser la ampliación del acceso preferencial al mercado argentino para productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas. Por lo que, a cambio, Estados Unidos eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales y bienes utilizados en aplicaciones farmacéuticas y colaborará en la estabilización del comercio mundial de la soja.

Milei viajará a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026. Foto: REUTERS

En el destacado evento del Kennedy Center también estará presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.