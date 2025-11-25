Causa Cuadernos: Ernesto Clarens declaró que el dinero se entregaba “en el domicilio de Juncal del matrimonio Kirchner”

El financista declaró como arrepentido en la cuarta audiencia del juicio. En su declaración involucró a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario presidencial.

En la reanudación del juicio por la Causa Cuadernos, el financista Ernesto Clarens declaró como arrepentido y dio detalles de la presunta trama de coimas que involucraría a Cristina Kirchner.

En su testimonial, aseguró que empezó a trabajar con el matrimonio Kirchner luego de entregar comisiones y entregando el dinero a Daniel Muñoz, el fallecido ex secretario presidencial.

Néstor Kirchner - Daniel Muñoz

“En determinado momento, Muñoz me pidió que trate de traer euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar”, recordó.

En otro tramo de su testimonial, Clarens aseguró: “Me juntaba con Muñoz para entregarle el dinero tanto en el Hotel Panamericano, donde aquel tenía una habitación, que no siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y Uruguay del matrimonio Kirchner, en el caso de que fueran sumas más importantes”.

Departamento de Cristina Fernández de Kirchner ubicado en Juncal y Uruguay

“En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al departamento“, afirmó.

El juicio continuará con nuevas testimoniales con dos audiencias semanales, martes y jueves.