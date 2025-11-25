Con la presencia del nuevo ministro de Defensa, Milei le entregó sables y diplomas a oficiales de las Fuerzas Armadas

El presidente y Luis Petri encabezaron un acto en el Salón Blanco de Casa Rosada en el marco de la ceremonia de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas al grado superior inmediato.

El presidente encabezó un acto de entrega de sables y diplomas a oficiales de las Fuerzas Armadas. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei realizó un breve acto en el Salón Blanco de Casa Rosada e hizo entrega de nuevos sables y diplomas a oficiales de las Fuerzas Armadas. El evento tuvo la participación del nuevo ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, en lo que fue una de las primeras actividades con su presencia a pocas semanas del paso de Luis Petri a la Cámara de Senadores junto con Patricia Bullrich.

El jefe de Estado hizo entrega de los despachos y sables a los generales, almirantes y brigadieres ascendidos, acompañado por el actual ministro de Defensa, Luis Petri.

También participaron del acto los jefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; de la Armada, almirante Carlos María Allievi; del Ejército, teniente general Carlos Presti; y de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde; además de ministros, funcionarios y familiares de los oficiales promovidos.

Esta actividad reafirma el vínculo que el Gobierno quiere reforzar con las Fuerzas Armadas en medio de la designación de Carlos Alberto Presti como nuevo ministro de Defensa. Desde el regreso a la democracia en 1983 que un militar no ejercía un cargo público y el anuncio fue realizado el pasado sábado 22 de noviembre.