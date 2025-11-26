Así fue el saludo de Milei al Gabinete con la incorporación de Presti y Monteoliva: qué se debatió sobre el Presupuesto 2026 y la reforma laboral

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete con la presencia de Carlos Alberto Presti, nuevo ministro de Defensa; y Alejandra Monteoliva en reemplazo de Patricia Bullrich.

El presidente encabezó el encuentro con la incorporación de Presti y Monteoliva. Foto: Oficina del Presidente

Javier Milei llevó adelante una nueva reunión de Gabinete de ministros en la mañana del miércoles 26 de noviembre. El encuentro tuvo la presencia de los designados ministros Carlos Alberto Presti, en Defensa; y Alejandra Monteoliva, en Seguridad, para debatir la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026 y la reforma laboral en sesiones extraordinarias.

El mandatario llegó minutos antes de las 9 y lo sucedieron los ministros Federico Sturzenegger y Diego Santilli . Minutos más tarde, hicieron su ingreso Mario Lugones, Sandra Pettovello, Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva, Mariano Cúneo Libarona, Pablo Quirno, Luis Petri y Luis Caputo.

El temario incluyó el debate por las estrategias que deberá intensificar el Poder Ejecutivo para sumar adhesiones de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. Además, hubo mención a la reforma laboral en la que trabajan los equipos técnicos en coordinación con Sturzenegger.

El intercambio tuvo dos invitados especiales: el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, quien atravesó el Salón de los Bustos de la planta baja uniformado, y Alejandra Monteoliva, que llegó escoltada por Bullrich. Las dos altas que tendrá la administración libertaria en el Ministerio de Defensa y de Seguridad cuando Luis Petri y Bullrich asuman sus compromisos legislativos fueron presentadas ante el resto de los funcionarios.

En paralelo, participaron la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; la general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El equipo de comunicación de Presidencia difundió un video del instante en el que el mandatario ingresó al salón y saludó a todos los funcionarios que lo rodean. Los más efusivos fueron los contactos con Petri, Santilli y Patricia Bullrich.

El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

Reunión del Consejo de Mayo

Este miércoles 26, el Consejo de Mayo realizó su último encuentro antes del 15 de diciembre, la fecha de presentación establecida por el cuerpo para presentar el documento con los proyectos de ley que materialicen los diez puntos del Pacto de Mayo.

Los seis consejeros mantienen los detalles del encuentro bajo llaves. Sin embargo, una fuente al tanto confesó que el documento podría no incluir la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables, un pedido expreso de las provincias. Además, la reforma previsional no tampoco formó parte del temario pese a que configuran el punto 5 y 9 del acuerdo firmado en la provincia de Tucumán.