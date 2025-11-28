Con el apoyo de La Libertad Avanza: la Legislatura Porteña aprobó el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

El Presupuesto 2026 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultó aprobado con el respaldo de los legisladores libertarios, además de los votos oficialistas.

La Legislatura Porteña aprobó el Presupuesto 2026 de Jorge Macri

La Legislatura porteña aprobó el Presupuesto 2026 para la administración de Jorge Macri, tras intensas negociaciones que terminaron con el acompañamiento de los integrantes de La Libertad Avanza (LLA). La votación resultó en 38 respaldos y 21 rechazos, sin abstenciones.

De acuerdo a los números del Presupuesto 2026, el 62 por ciento de los recursos se destinará a Seguridad, Salud y Educación, mientras que se espera un alivio fiscal en Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales y exenciones en el Impuesto de Sellos.

Legislatura porteña. Foto: X @LegisCABA

Qué incluye el Presupuesto 2026 de la Ciudad

El texto aprobado es de $17.347.000.000 y se compone con: Seguridad, Educación, Salud y Promoción Social, entre otros rubros, que comprenden la mayor parte de la inversión para el 2026, con un 61,7%.

La obra principal del próximo año será la Línea F de subte, que conectará Barracas con Plaza Italia a través de 12 estaciones que pasarán por ocho barrios. Se estima que la usarán 300 mil pasajeros a diarios.

Línea F del subte. Foto: x JorgeMacri.

El proyecto contempla $285.164 millones para los primeros tramos, que durarán cinco años, con un presupuesto estimado en aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Jorge Macri resaltó: “Logramos un presupuesto que tiene la capacidad de encontrar un equilibrio entre orden y seguridad, políticas de cuidado y obras en infraestructura para mejorar la movilidad. Además, respeta el equilibrio fiscal y baja la presión impositiva. Esto demuestra el valor de encontrar acuerdos con otros sectores políticos. Queremos agradecerles a nuestros legisladores y a los distintos bloques que lo acompañaron”.