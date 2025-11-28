En una sesión especial, Victoria Villarruel le tomó juramento a los nuevos senadores

Se trata de los nuevos legislados que asumirán el próximo 10 de diciembre. No participó de la ceremonia la legisladora electa Lorena Villaverde, que su incorporación será tratada en comisión.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

En una sesión especial, Victoria Villarruel le tomó juramento a los senadores electos para el período 2025-2031, que asumirán en sus bancas el próximo 10 de diciembre.

La ceremonia duró casi 50 minutos, tras haber iniciado pasada las 11, en un recinto colmado con presencias de peso como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y un puñado de gobernadores.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

En el acto, juraron 23 de los 24 senadores electos en octubre pasado, ya que la neuquina Lorena Villaverde deberá pasar por comisión para avalar su juramento.

El impacto del oficialismo en la Cámara

El oficialismo nacional engrosará su bancada desde el 10 de diciembre: pasará de siete bancas a 20.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

De esta manera, los libertarios quedarán muy cerca de blindar los vetos (25) y a 17 del quorum propio, algo que podrían alcanzar con la ayuda de los denominados dialoguistas.

Por su parte, el peronismo, que ponía en juego 15 bancas, solo pudo retener nueve. Por lo que el interbloque, que lidera José Mayans, sufrirá de una sangría de 34 a 28 integrantes.