Jura en el Senado: el primer cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

La legisladora electa pidió la palabra pero no tuvo el visto bueno de la presidenta de la Cámara. “Que sea pareja para todos”, pidió la actual ministra.

Toma de juramento de los senadores electos. Foto: NA

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel tuvieron su primer cruce en el Senado sobre el final de la sesión especial en la que juraron los nuevos legisladores electos.

Según explicó la actual ministra, se trató de un reclamo por el número de familiares que podían ingresar al recinto para acompañar a los senadores al momento de la jura.

Bullrich aseguró que desde la organización habían dispuesto un mínimo de tres familiares por senador, algo que no respetaron un gran número de los flamantes senadores.

Por esa razón, pidió la palabra en el epílogo del encuentro, pero Villarruel se la negó.

La vicepresidenta argumentó que, en la reunión de Labor Parlamentaria, los jefe de bloque habían acordado no dar discursos.

Cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich en la jura de los legisladores electos. Video: @LeandroNSBravo

Levantada la sesión, Bullrich se paró y se acercó hasta el estrado de la Presidencia.

“Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien. Fueron muy estrictos y avisaron que sólo 3 invitados por senador en la jura y la de ellos trajo más y no dijo nada”, explicó la funcionaria a la salida del recinto.