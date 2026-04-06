Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

El Senado reactivará el debate por un proyecto que busca endurecer las penas por falsas denuncias con condenas que podrían llegar hasta los seis años de prisión en los casos más graves. La propuesta es impulsada por la senadora Carolina Losada, que forma parte de la UCR y cuenta con el respaldo del oficialismo y algunos sectores de la oposición.

La iniciativa será presentada nuevamente el martes 7 de abril durante las “Jornadas contra las Falsas Denuncias”, un encuentro previsto en el Salón Azul de la Cámara alta. Desde el entorno legislativo remarcan que el proyecto se enmarca en la Convención de Belém do Pará, con rango constitucional, que protege a las mujeres frente a la violencia.

Carolina Losada reveló que la preocupación que la impulsó a presentar el proyecto es el crecimiento de denuncias falsas sobre abusos de padres a hijos. “Es vergonzoso que alguien le mienta a la Justicia de esa manera; no queda otra que pensar que hay un gran negocio detrás. Al no haber números oficiales, muchos desestiman esta problemática”, aseguró.

El texto original fue presentado en 2023 y logró dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por Juan Carlos Pagotto, pero nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario. Tras la renovación del cuerpo, Losada decidió volver a ingresarlo en diciembre pasado.

Carolina Losada. Foto: Claudio Fanchi/NA

Uno de los factores que fortaleció el relanzamiento fue el respaldo del Ministerio de Justicia, expresado durante el tratamiento en comisión. En ese momento, el entonces ministro Mariano Cúneo Libarona cuestionó la levedad actual de las sanciones previstas en el Código Penal.

Qué cambios propone la reforma del Código Penal

Según explicó el exfuncionario ante los senadores, el delito de falsa denuncia, contemplado en el artículo 245, hoy prevé penas de dos meses a un año de prisión, además de multas consideradas desactualizadas y sin agravantes específicos.

Desde la autoría del proyecto, Losada manifestó especial preocupación por el aumento de denuncias falsas de supuestos abusos intrafamiliares. La senadora advirtió que se trata de un fenómeno extendido en todo el país y que la falta de estadísticas oficiales lleva a subestimar su impacto.

Carolina Losada. Foto: Twitter.

La propuesta contempla cambios en los artículos 117, 245 y 275 del Código Penal. En particular, plantea elevar la pena básica por falsa denuncia a uno a tres años de prisión, y llevarla a tres a seis cuando se trata de acusaciones falsas vinculadas con violencia de género, delitos contra menores o la integridad sexual.

También se proponen penas de uno a cuatro años de cárcel para casos de falso testimonio, cuando testigos, peritos o intérpretes mientan, oculten o distorsionen la verdad ante una autoridad judicial.

En los fundamentos, el proyecto incorpora una mirada sobre el impacto de las denuncias difundidas en medios de comunicación y redes sociales. Allí se advierte sobre la rapidez de la condena social, incluso sin pruebas ni proceso judicial, y el daño irreparable que pueden causar los escraches públicos basados en hechos falsos.

Visita guiada gratuita al Congreso Nacional. Foto: Pato Daniele

La iniciativa suma además modificaciones al artículo 117 bis, para agravar las penas por difusión de datos falsos e injurias en contextos de abuso, acoso sexual o violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Casos emblemáticos que impulsaron la iniciativa

Para respaldar el proyecto, la senadora citó casos testigo de alto impacto. Entre ellos, el de Agustín Muñoz, un joven de Río Negro que se suicidó en 2018 tras ser falsamente acusado de abuso sexual.

También mencionó el caso del médico Pablo Ghisoni, preso durante tres años hasta que la Justicia bonaerense lo absolvió tras comprobarse la falsedad de la denuncia.

Desde el oficialismo confían en que el tema forme parte de la agenda legislativa de este período ordinario y que la Cámara alta avance finalmente hacia una definición en el recinto.