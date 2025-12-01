El Gobierno dio detalles del nuevo Código Penal: los cambios en las penas para delitos graves y los casos de corrupción

Patricia Bullrich y Manuel Adorni. Foto: Presidencia

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, anunciaron este lunes que el nuevo Congreso que se conformará a partir del 10 de diciembre tendrá la “misión histórica” de debatir el proyecto de Reforma del Código Penal, que va a ser enviado en los próximos días.

En esa línea, explicaron que “pondrá orden donde antes reinaba la barbarie”, ya que garantizará un cambio de doctrina con el objetivo de que “las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria”.

Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni destacó “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden” y sostuvo que hoy “los homicidios bajaron un 11,5 % interanual y alcanzaron la cifra más baja del último cuarto del siglo”, además de fortalecerse las fronteras, incautarse un volumen récord de droga y aprobarse leyes claves contra el crimen organizado.

“La doctrina Bullrich vino para poner fin al régimen anárquico que les ataba las manos a las fuerzas del orden”, afirmó el jefe de Gabinete, quien a su vez anticipó que desde el 10 de diciembre esa misma doctrina “será llevada al Congreso de la Nación, donde tendrá la misión de aprobar los proyectos necesarios para que el país salga adelante”.

Los detalles del nuevo Código Penal que el Gobierno enviará al Congreso

Por su parte, Bullrich sostuvo que el nuevo Código Penal busca “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”. Señaló que el proyecto prevé el “agravamiento de las penas” y protegerá a quienes cumplen tareas fundamentales, como el ámbito educativo, los chicos en las escuelas y las personas mayores.

Patricia Bullrich. Foto: X @PatoBullrich

De esta manera, la saliente ministra de Seguridad destacó los puntos que tendrán cambios en el Código Penal en el sistema de penas: