EN VIVO: Javier Milei cierra el Encuentro de Líderes en La Rural
El presidente habla ante los empresarios más importantes del país. Escuchalo en la nota.
Javier Milei cierra, por segundo año consecutivo, el Encuentro de Líderes en La Rural.
El evento reúne a los principales empresarios del país y la presencia del mandatario generó una gran expectativa.
En el evento también se hacen presentes Karina Milei y el vicepresidente del Banco Central, entre otros.
Otras figuras del Gobierno se hicieron presentes en el evento fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera del Interior, Diego Santilli.
