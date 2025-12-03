EN VIVO: Javier Milei cierra el Encuentro de Líderes en La Rural

El presidente habla ante los empresarios más importantes del país. Escuchalo en la nota.

Javier Milei en La Rural. Foto: Captura de video.

Javier Milei cierra, por segundo año consecutivo, el Encuentro de Líderes en La Rural.

El evento reúne a los principales empresarios del país y la presencia del mandatario generó una gran expectativa.

En el evento también se hacen presentes Karina Milei y el vicepresidente del Banco Central, entre otros.

Otras figuras del Gobierno se hicieron presentes en el evento fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera del Interior, Diego Santilli.