Fuerza Aérea Argentina: mientras Córdoba espera por los F-16, en Mendoza se presentaron nuevos helicópteros para operar en la Cordillera

El Estado Mayor Conjunto entregó los Bell 407 GXI. Sus impresionantes características y la importancia para una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas de Argentina.

Los nuevos helicópteros Bell 407 GXI de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Argentina.gob.ar

La Fuerza Aérea Argentina (FAA) tiene como misión principal defender el espacio aéreo del país y garantizar la soberanía nacional. En pos de cumplir ese objetivo, no solo incorporará los aviones caza F-16, sino que también adquirió dos nuevos y modernos helicópteros Bell 407 GXi.

En las instalaciones de la IV Brigada Aérea, en la provincia de Mendoza, se realizó una ceremonia para recibir a las aeronaves que serán operadas por el Escuadrón 3 de Búsqueda, Rescate y Tareas Especiales, organización que presta servicio en la Cordillera de los Andes, punto desafiante de la geografía nacional que exige precisión y entrenamiento.

Los nuevos helicópteros Bell 407 GXI de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Argentina.gob.ar

Los dos nuevos Bell forman parte de una adquisición de seis helicópteros realizada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El primero se incorporó a la IV Brigada Aérea en 2023; posteriormente, otros dos fueron asignados a Aviación de Ejército y, ahora, este último par llega para reforzar las operaciones del primero bajo jurisdicción de la Fuerza Aérea. Aún resta la entrega de una unidad adicional destinada al Ejército Argentino.

Las características de los nuevos helicópteros argentinos Bell 407 GXi

Los nuevos helicópteros Bell 407 GXi son aeronaves livianas, monoturbina, de propósitos múltiples y con un rotor principal de cuatro palas. Se caracterizan por su rendimiento y maniobrabilidad, a lo que se les suma que su cabina puede ser configurada para las distintas misiones que le toque encarar.

El Bell 407 puede transportar al piloto, al copiloto y hasta cinco pasajeros. Por si fuera poco, tienen un motor Roll Royce 250-C47E B/8 que les permite alcanzar una velocidad crucero de hasta 133 nudos (246 kilómetros por hora).

Los nuevos helicópteros Bell 407 GXI de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Argentina.gob.ar

Se trata de un helicóptero extremadamente versátil que, aun siendo liviano, ofrece un amplio abanico de capacidades. Su destacada relación peso-potencia le permite operar con eficacia en zonas montañosas sin perder aptitudes para desempeñarse en otros entornos. Según la configuración que se utilice, puede llevar a cabo tareas de rescate, misiones de evacuación sanitaria, traslado de carga o transporte de pasajeros.

¿Dónde están los F-16?

Los aviones caza F-16 iniciaron su camino al país el pasado 28 de noviembre, cuando despegaron desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, y aterrizaron este viernes en la Base Aérea de Zaragoza (España) para reabastecimiento.

Actualmente, se encuentran en las islas de Gran Canaria, donde se realizó la segunda parada técnica para los aparatos y el personal. Desde allí, proseguirán su viaje rumbo a Natal, Brasil, para su escala en Sudamérica. Esa será la última parada antes de arribar a Río Cuarto, Córdoba, teniendo en cuenta que el itinerario terminará en Argentina el próximo viernes 5 de diciembre.

Los F-16 se desplazan con apoyo logístico de unHércules, unBoeing 737-700y unKC-135R Stratotankerpara reaprovisionamiento de combustible de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.