Pasarán por Casa Rosada: de Buenos Aires a Córdoba, el cronograma completo de la exhibición de los aviones caza F-16

La Fuerza Aérea Argentina presentará las primeras seis aeronaves de combate compradas a Dinamarca, con un vuelo rasante el 7 de diciembre por la capital nacional.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

La expectativa por la llegada de los aviones caza F-16 a territorio argentino es total. Tanto que la Fuerza Aérea Argentina decidió ensayar un vuelo rasante por la Ciudad de Buenos Aires antes de dirigirse a Río Cuarto, Córdoba, donde Javier Milei encabezará un acto oficial para recibir las primeras seis de las 24 aeronaves compradas a Dinamarca.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

El Ministerio de Defensa sabe perfectamente la ansiedad que hay en el país por conocer cada detalle que sucederá el próximo domingo 7 de diciembre, por lo que difundió un itinerario en el que detalla precisamente el trayecto que realizarán los caza.

El itinerario de los aviones caza F-16, hora por hora

En primera instancia, la cartera dirigida por Luis Petri comunicó que el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires será a las 07:55 desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto. Instantáneamente, a las ⁠08:00, se dará el sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

La continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere, para virar ⁠hacia el sur a las 08:03 con el objetivo de reposicionarse y sobrevolar la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

Tras la primera parte de la exhibición, los aviones caza continuarán hasta el Río de la Plata. A las 08:05 se dará el viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery.

Tras un paso sobre Retiro, a las ⁠08:06 pasará sobre Puerto Madero y dará un giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa. El pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio será a las 08:10.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

El viraje al oeste estará acompañado por un ascenso de las aeronaves para emprender el regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.

Los otros países de Sudamérica que tienen aviones F-16

Argentina pasa a ser el tercer país en tener estos aviones en Sudamérica. Más allá de que no se trata de las naciones más poderosas en el aspecto militar, también cuentan con este poderío en los cielos.

Se trata de Chile y Venezuela, quienes cuentan con cazas F-16, aunque de distintos tipos, cantidades y épocas.

El equipo de pilotos argentinos y daneses, a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

Mientras Argentina adquirió 24 unidades,Chile tiene 46 en total, desde su primera compra en 2006. Actualmente, posee estos aviones en sus versiones AM, BMA, C y D.

Otro ejemplo en la región esVenezuela, que adquirió sus primeras aeronaves de esta clase en 1983. El país que actualmente lidera el régimen deNicolás Madurocuenta con 18, en sus modelos A y B. En aquel momento, este país se convirtió en el primero en Latinoamérica en obtener de parte de Estados Unidos estos aviones.