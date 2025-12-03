Los aviones caza F-16 sobrevolarán la Casa Rosada, el Obelisco y avenida de Mayo: cuándo y cómo será la exhibición

Las seis aeronaves danesas ensayarán un vuelo rasante por la Ciudad de Buenos Aires como parte de las actividades previas al acto oficial, que se realizará en Río Cuarto, Córdoba.

Los aviones caza F-16 rumbo a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Defensa de la República Argentina confirmó el itinerario para la tan ansiada llegada al país de los aviones caza F-16. Tal cual se sospechaba, el arribo y presentación de las primeras seis aeronaves de combate, incluirá un vuelo rasante por la Ciudad de Buenos Aires.

Además de confirmar que Luis Petri encabezará la recepción formal de los aviones el próximo 5 de diciembre, en Río Cuarto, Córdoba, Nación detalló que el 7 de diciembre será el presidente Javier Milei, junto al ministro y autoridades de las Fuerzas Armadas, quien presidirá el acto oficial de presentación operativa de la flota en el Área Material Río Cuarto.

Los pilotos argentinos de los caza F-16. Foto: X @luispetri

Como parte de las actividades previas al acto oficial, ese mismo domingo “se realizará un vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires entre las 8 y las 8.45 para que los argentinos puedan presenciar el despliegue de esta aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”, indicó el Ministerio de Defensa.

Siguiendo, sumaron que la escuadrilla de las primeras aeronaves F-16 estarán arribando desde el noroeste para sobrevolar a 2.000 pies de altura la Casa Rosada y Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere. Además, sobrevolará la Avenida 9 de Julio de Sur a Norte, hasta llegar a la altura del Río de la Plata.

Comunicado oficial. Foto: X @MinDefensa_Ar

“Estos aviones, potentes y ágiles, han sido modernizados para equipararse a los cazas de cuarta generación, con las últimas innovaciones en sensores y capacidades de intercambio de datos”, resaltó el Gobierno nacional.

Por último, concluyó que “estas aeronaves son capaces de integrarse en el campo de batalla moderno, listas para operar en un entorno centrado en redes, con una mayor capacidad de supervivencia gracias a su avanzado sistema de guerra electrónica y un paquete de armamento sin igual, que les permite una verdadera capacidad multirol, realizando diversas misiones como defensa antiaérea, supresión de defensas aéreas tientas, ataque marítimo, interdicción aérea, apoyo aéreo cercano, designación dinámica de objetivos e inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.

Cómo será la presentación de los aviones caza F-16: ¿habrá público?

La Municipalidad de Las Higueras hizo oficial la fecha de la ceremonia para la presentación de las aeronaves encabezada por Javier Milei: será el domingo 7 de diciembre. Además, ante la expectativa que generó el evento entre vecinos y entusiastas de distintos puntos del país, se organizó un área especialmente destinada para presenciar el histórico aterrizaje.

Aviones caza F-16. Video: Ministerio de Defensa

Según explicó el intendente de Las Higueras, Gianfranco Luchessi, señaló que se está armando “una zona segura para los espectadores, en el corralón municipal, muy cerca de la línea de aterrizaje”.

En diálogo con Cadena3, el jefe comunal adelantó que se prevé la instalación de una tribuna para ordenar la presencia del público y garantizar una mejor experiencia para los asistentes.

Las características de los aviones cazas F-16

Los F-16 son aviones de combate de cuarta generación, clasificados como cazas multirol y supersónicos. Su incorporación representa un importante avance en la modernización de la Fuerza Aérea Argentina, al combinar versatilidad operativa, tecnología de punta y una amplia capacidad de armamento.

En materia de armamento, los F-16 pueden portar misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C-8 AMRAAM, con un alcance superior a los 160 kilómetros, y misiles de corto alcance AIM-9M Sidewinder. Además, están equipados con bombas guiadas por láser, como la GBU-12, y bombas convencionales MK-82, lo que les permite adaptarse a distintos tipos de misiones. A esto se suman sistemas de guerra electrónica y pods de reconocimiento que amplían sus capacidades tácticas.

El equipo de pilotos argentinos y daneses, a bordo de los F-16. Foto: X @MinDefensa_Ar

Desde el punto de vista tecnológico, incorporan pantallas multifunción, sistemas de navegación por satélite y comunicaciones seguras. Estas mejoras optimizan tanto la eficacia en combate como la seguridad del piloto.

En cuanto a su capacidad operativa, los F-16 pueden cumplir una amplia gama de misiones, desde patrullas aéreas hasta ataques terrestres y tareas de reconocimiento. Su velocidad supersónica, que puede alcanzar Mach 2, y su capacidad para operar en diversas condiciones climáticas los convierten en una herramienta altamente flexible. Gracias a sus pilones externos, pueden transportar distintos tipos de armamento, lo que refuerza su papel como una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.