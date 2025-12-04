Uno por uno: quiénes formarán la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas de la Argentina

Javier Milei aceptó la designación del Ministro de Defensa Carlos Presti y a los futuros mandatarios mayores de las Fuerzas Armadas.

Javier Milei aceptó la designación del Ministro de Defensa Carlos Presti y a los futuros mandatarios mayores de las Fuerzas Armadas. Foto: Página oficial del Gobierno

Javier Milei aceptó la propuesta del nuevo Jefe de Defensa, Carlos Presti, quién asumirá su cargo en lugar de Luis Petri en diciembre. El futuro ministro comunicó vía X a quiénes asignará en cada cargo con la aprobación del triángulo de hierro.

El nuevo Jefe del Ejército Argentino será el General de División Oscar Santiago Zarich. Luego, el Jefe de Estado Mayor será el Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare. Estará encargado de coordinar el accionar de las tres Fuerzas Armadas argentinas.

Ejercicio Candú III del Ejército Argentino. Foto: Ejército Argentino

El vicealmirante Juan Carlos Romay se convertirá en Jefe de la Armada y se ratificará una vez más el rol del Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea.

Quiénes serán los nuevos mandatarios de las Fuerzas Armadas

El Jefe del Ejército Argentino

Oscar Santiago Zarich se ha desempeñado como Comandante de Adiestramiento y Alistamiento en su rol de General de División en Comodoro Rivadavia entre 2022 y 2024.

Oscar Santiago Zarich Foto: -

Zarich egresó de la promoción XXXIII del Liceo Militar General Belgrano, en Santa Fe. Se formó como Oficial del Estado Mayor y tiene una maestría en Defensa y Geoestrategia. Su recorrido profesional incluye responsabilidades de mando en la Compañía de Cazadores de Monte 19, la Compañía de Comandos 601 y el Regimiento de Infantería Mecanizada 25.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA

Marcelo Alejandro Dalle Nogare tiene una vasta carrera, la cual lo llevó a ser el asignado para asumir este importante cargo. Se graduó de la Escuela Naval Militar en la promoción 116° como Guardiamarina.

Ha sido Subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas en 2023 luego de haber ejercido el mando de distintas unidades y divisiones consagradas institucionalmente.

Marcelo Alejandro Dalle Nogare Foto: argentina.gob.ar

El vicealmirante fue Jefe de la Escuela Naval Militar, Director de la Escuela de Oficiales de la Armada y Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Recibió distinciones y medallas por operaciones en el Golfo Pérsico, participando del bloqueo naval a Irak. También estuvo al mando del ARA “Suboficial Castillo” en Chile.

Jefe de la Armada Argentina

Juan Carlos Romay es Guardiamarina de la Promoción 117° del Cuerpo Comando, Escalafón Naval. Fue director de la Dirección General de Educación de la fuerza en 2024.

También fue comandante del buque ARA “Punta Alta” y la fragata ARA “Libertad” que se ha convertido en un emblema de embajada itinerante y nave escuela.

Juan Carlos Romay Foto: argentina.gob.ar

Romay fue director de la Escuela Naval Militar, director general de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y director general del Personal y Bienestar de la Armada. Se capacitó también en artillería, navegación y control aéreo en el Reino Unido.