Cambiaron de día la presentación de los aviones F-16 en Córdoba: cuándo será y cómo quedó el nuevo cronograma

El Ministerio de Defensa anunció a través de un comunicado una modificación producto de las condiciones meteorológicas. Todos los detalles, en la nota.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

La llegada y presentación de los primeros 6 aviones de combate F-16 genera mucha expectativa en Argentina. Sin embargo, las autoridades del Ministerio de Defensa anunciaron un cambio importante en el evento que se desarrollará en Río Cuarto, Córdoba.

Si bien la presentación, que contará con la presencia de Javier Milei, estaba pactada para el domingo 7 de diciembre por la mañana, un cambio inesperado fue anunciado este viernes.

Los aviones F-16 aterrizarán en el Área Material Río Cuarto. Foto: X @MinDefensa_Ar

Cuándo será la presentación de los aviones F-16 en Argentina

“El Ministerio de Defensa informa que por Defensa razones climáticas, las actividades oficiales vinculadas al arribo y la presentación de los primeros 6 aviones de combate F-16, se realizarán el día de mañana, sábado 6 de diciembre, a las 9 AM, siendo este el único cambio en el cronograma comunicado en los últimos días”, indicaron en primer lugar.

Además, mencionaron que sigue en pie el recorrido previo que incluirá un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires. El mismo forma “parte de las actividades previas al acto oficial” y “se realizará mañana sábado 6 de diciembre, en el horario programado entre las 8:00 y las 8:45″.

El comunicado del Ministerio de Defensa sobre la presentación de los aviones F-16. Foto: Ministerio de Defensa

El itinerario de los aviones caza F-16, hora por hora

En primera instancia, la cartera dirigida por Luis Petri comunicó que el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires será a las 07:55 desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto. Instantáneamente, a las ⁠08:00, se dará el sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

La continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere, para virar ⁠hacia el sur a las 08:03 con el objetivo de reposicionarse y sobrevolar la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

Tras la primera parte de la exhibición, los aviones caza continuarán hasta el Río de la Plata. A las 08:05 se dará el viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery.

Tras un paso sobre Retiro, a las ⁠08:06 pasará sobre Puerto Madero y dará un giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa. El pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio será a las 08:10.

Los aviones caza F-16 llegan a Argentina. Foto: X @MinDefensa_Ar

El viraje al oeste estará acompañado por un ascenso de las aeronaves para emprender el regreso al Área Material Río Cuarto, para la ceremonia de recepción presidida por el Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Javier Milei.