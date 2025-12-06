La reforma laboral, el primer objetivo del Gobierno en el Congreso tras el llamado a sesiones extraordinarias

Con Patricia Bullrich como encargada de la Comisión de Trabajo, el Ejecutivo busca sancionar la “modernización” del sistema laboral. El trabajo “silencioso” de Martín Menem, Manuel Adorni y Diego Santilli.

Javier Milei y Karina Milei en el Congreso. Foto: EFE

Tras el llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno de Javier Milei iniciará el debate con la reforma laboral, el primer objetivo de la serie de medidas que busca impulsar.

Patricia Bullrich, jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, será la encargada de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social que podría conformarse el próximo jueves 11 de diciembre.

Patricia Bullrich. Foto: X @PatoBullrich

En el “poroteo”, el Gobierno cree que las chances para la aprobación de las reformas son menores a las que cosecha el Presupuesto 2026.

Para la tarea, el mandatario instruyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni que, junto al ministro del Interior, Diego Santili, intenta convencer a la veintena de gobernadores aliados que firmaron el Pacto de Mayo para que acompañar el paquete de proyectos que girará la próxima semana al Congreso.

Javier Milei y parte del Gobierno en la jura en el Congreso Foto: NA

También están comprometido el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que hace lo propio en su Cámara.