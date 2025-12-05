Cómo cambiaría tu empleo con la reforma laboral que propone el Gobierno: qué dice el nuevo borrador sobre el banco de horas, indemnizaciones y despidos

El Ejecutivo proyecta la implementación de la reforma laboral de cara a 2026. Los detalles del borrador de uno de los proyectos que más discusión generó en el mundo de la política.

Javier Milei en el balcón de la Casa Rosada. Foto: Reuters

Se filtró un nuevo borrador del proyecto del gobierno de Javier Milei que busca modificar varios aspectos de la reforma laboral en Argentina. El documento incluye reformas sobre vacaciones, jornadas laborales, indemnizaciones, despidos, regulación de plataformas digitales y aspectos del salario.

El debate se concentra en el ámbito del llamado Consejo de Mayo, donde participan funcionarios, empresarios y representantes sindicales. Hasta ahora, los sindicatos, como la CGT, endurecieron su oposición al texto advirtiendo que muchas de las propuestas implican flexibilizaciones demasiado amplias.

Milei anunció una “reforma laboral” para “dar previsibilidad a las empresas”. Foto: Oficial

Vacaciones, jornadas y bancos de horas

El borrador mantiene el derecho anual a vacaciones pagas, pero habilita que empleador y trabajador acuerden -individual o colectivamente- una extensión del período vacacional. También permite fraccionar el descanso siempre que cada tramo dure al menos 7 días.

Se fija como período general de descanso vacacional entre 1° de octubre y 30 de abril del año siguiente, aunque se prevé que la autoridad pueda permitir fechas fuera de ese rango según convenios.

En cuanto a la jornada laboral, se incorpora la figura del llamado “banco de horas”: las horas extra podrían ser compensadas con descanso en otro momento, en lugar de pagarse con recargos.

Las convenciones colectivas podrán pactar sistemas flexibles de jornada, siempre respetando límites mínimos de descanso: 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales de descanso. Este esquema buscaría adaptarse a distintos ritmos de producción, sectores y realidades laborales, según lo define el borrador al que accedió Infobae y TN.

Reforma laboral Foto: Freepik

Indemnizaciones y despidos: fondos de cese laboral, no pago tradicional

Uno de los cambios más relevantes es la modificación del esquema tradicional de indemnización por despido sin causa. Bajo la reforma, la indemnización clásica podría ser reemplazada por fondos o seguros sectoriales de cese laboral financiados por aportes de los empleadores.

El cálculo de la indemnización se mantendría sobre los rubros de salario básico, sumas habituales y antigüedad. En cambio, quedarían excluidos pagos extraordinarios, gratificaciones transitorias u otras retribuciones no habituales.

En casos de despido por causa justificada, el empleador deberá notificar por vía electrónica, fundamentar el motivo y garantizar el derecho a defensa administrativa o judicial del trabajador.

Cómo afecta la Reforma Laboral a quienes están en la búsqueda de trabajo. Foto: Unsplash.

Trabajo en plataformas y formalización del empleo digital

Un aspecto destacado del borrador es la regulación del trabajo en plataformas digitales, como delivery de aplicaciones. La reforma prevé reconocer la relación laboral formal para quienes trabajan mediante esas plataformas: registro ante la seguridad social, aportes, seguros por accidentes, y la posibilidad de representación sindical sectorial.

El objetivo será que los trabajadores queden amparados por derechos laborales similares al resto de los empleados, con jornadas y descansos regulados, contribuciones sociales y posibilidad de negociación colectiva.

Digitalización de sueldos y redefinición de los beneficios

La reforma contempla digitalizar recibos de sueldo, planillas de asistencia y toda documentación laboral, dándoles plena validez legal como si fueran en papel.

Además, redefine qué conceptos constituyen remuneración computable: viáticos documentados, reintegros, premios extraordinarios y ciertos pagos quedarían excluidos del cálculo de indemnizaciones. También incluye mecanismos de actualización salarial a través de la negociación colectiva.

Reforma laboral del Gobierno: cómo repercutió en el arco político

Los sectores gremiales ya alertaron que la combinación de bancos de horas, fondos de cese laboral, flexibilización de vacaciones y redefiniciones de remuneración podría debilitar protecciones clásicas: indemnizaciones seguras, compensaciones por horas extra, derechos laborales consolidados.

También cuestionan que la reforma puede generar desigualdades según convenio colectivo, empresa o sector, y profundizar la precarización del empleo, especialmente en sectores vulnerables como plataformas digitales o pequeñas empresas.

Cuándo podría debatirse y qué impacto tiene

El proyecto aún no fue presentado formalmente. El Gobierno busca cerrar el acuerdo en el ámbito del Consejo de Mayo, pero la fuerte oposición sindical complica el consenso. El periodo de sesiones extraordinarias del próximo 10 de diciembre será clave para instrumentar su discusión parlamentaria..