Los gobernadores comienzan a marcar la cancha: cuál fue el pedido al Gobierno en plena negociación por el Presupuesto 2026

Distintas provincias acercaron una serie de reclamos absorbidos por Luis Caputo debido a compromisos incumplidos por parte del Ejecutivo. Qué pasó y cómo avanzan las conversaciones.

Reunión de Javier Milei con los gobernadores. Foto: Presidencia

Las provincias comenzaron a marcar la cancha al Ejecutivo: varios gobernadores le reclamaron Luis Caputo que se reconozca la deuda que Nación mantiene por convenios incumplidos, un reclamo clave en las negociaciones en torno al Presupuesto 2026. Esto se dio en un contexto marcado por la convocatoria del Gobierno a sesiones extraordinarias.

Por el momento, las conversaciones son escasas. Todavía no hay un borrador final sobre las modificaciones acordadas ni un compromiso firmado con las provincias para saldar esos pasivo. Mientras tanto, el cuerpo legislativo y el Gobierno se prepara para llevar adelante la apertura de las sesiones extraordinarias; será el próximo miércoles 10 de diciembre.

Manuel Adorni, Luis Caputo y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Reclamo de gobernadores a Milei: la cronología previo a las sesiones extraordinarias

Luis Caputo tenía previsto reunirse con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, pero el encuentro fue cancelado a mitad de semana. La última conversación entre ambos había sido para avanzar en el acuerdo por la reducción de retenciones al petróleo.

Las conversaciones que mantienen hoy con los mandatarios provinciales no solo giran en torno a pedidos de obra pública y acceso al crédito, sino también al reclamo por deudas acumuladas de convenios que la Nación no cumplió.

“Santa Cruz reclama una deuda de $11.000 millones en 2025, correspondiente a convenios firmados entre Vialidad Nacional y la provincia que no se cumplieron”, explicó una fuente involucrada en las negociaciones a Infobae.

Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. Foto: Presidencia

La problemática también afecta a otras jurisdicciones patagónicas. Por eso, Ileana Zarantonello, titular de Vialidad en Tierra del Fuego, fue designada como representante regional en las discusiones. Desde el entorno de Claudio Vidal remarcaron: “No pedimos que nos den de más, sino que cumplan con los fondos que deben“.

En paralelo a los reclamos por deudas, el estado de las rutas y el esquema de peajes que impulsa el Gobierno generan reparos entre actores privados: un referente del sector de la construcción cuestionó la propuesta oficial.

“Hizo referencia de los 9.000 kilómetros, pero no habla de los otros 31.000 kilómetros que no funcionan con el modelo de peaje porque son de bajo tránsito”, señaló en relación a la exposición de Caputo en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

La reunión se llevó adelante en la Casa de Salta. Foto: Noticias Argentinas

A partir de ese comentario, un empresario agropecuario que participó del encuentro deslizó que escuchó que el Gobierno evaluaría transferir algunas rutas nacionales a las provincias. No obstante, aclaró que no sabe si ese punto será incluido en las correcciones que el Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso para el Presupuesto 2026.

Una situación parecida se repite con los subsidios del régimen de Zonas Frías: Santa Cruz reclama una deuda de $15.000 millones, cifra que tampoco fue incorporada en el proyecto de Presupuesto 2026 enviado en septiembre, donde además se planteó modificar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Aquel proyecto eliminaba la ampliación del régimen de zonas frías aplicada en 2021, lo que dejaba afuera a más de tres millones de hogares que se beneficiaron con descuentos en sus facturas de gas. El recorte impactaría sobre todo en usuarios de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, donde el beneficio se había extendido ampliamente.

La discusión por las cajas provinciales

El proyecto establecía que la ANSES debía transferir $122.762 millones, pero incluyó una condición: “Sólo podrán requerir el pago de anticipos a cuenta aquellas provincias que tengan un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, surgido de un acuerdo firmado con Anses y correspondiente, como mínimo, al ejercicio 2021 o posterior“.

Además de pedir un incremento en los fondos, los gobiernos provinciales reclaman revisar los requisitos para acceder a ese financiamiento. En todos los casos, los mandatarios subrayan que la Nación debe respetar los acuerdos preexistentes y asegurar recursos para obras, subsidios y jubilaciones, mientras la discusión del Presupuesto 2026 se convierte en un nuevo escenario de disputa y negociación entre el Gobierno y las provincias.

Qué se observará tras el reclamo de gobernadores a Nación