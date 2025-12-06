Milei quiere aplicar una reforma electoral: qué puede pasar con la PASO y cómo se estudia la implementación definitiva de la Boleta Única de Papel

El Gobierno evalúa realizar modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, pasar la escoba a las PASO y sostener la Boleta Única de Papel (BUP). Los detalles de la proyección de Milei.

El presidente Javier Milei emitió su voto en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el barrio porteño de Almagro. Foto: prensa.

El Poder Ejecutivo evalúa relanzar una reforma electoral que incluiría modificaciones en el financiamiento partidario, en el régimen de Boleta Única de Papel (BUP) y la estructura de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El plan de Milei se reactivaría tras un año de debates públicos y habría sido motivado por los cambios en la composición del Congreso y por la búsqueda de una mayor “modernización” del sistema electoral.

Qué se propone modificar: los puntos clave en discusión de la potencial reforma electoral

Financiamiento partidario: se analiza un régimen donde los partidos reciban menos fondos automáticos del Estado y dependan más de aportes privados o de recortes basados en resultados electorales. La propuesta busca reducir el gasto público en campañas y hacer más competitivo el armado político. Implementación de la Boleta Única Papel (BUP): se plantea adoptar la boleta única en todo el país para simplificar la votación, evitar errores y agilizar el escrutinio. Esa modalidad ya se usa en algunas provincias y distritos, pero nunca a escala nacional. Con este cambio se aspiraría a uniformar el sistema electoral. Futuro de las PASO: la reforma incluye revisar si las elecciones primarias seguirán siendo obligatorias a nivel nacional, si podrían transformarse en optativas o directamente suprimirse en ciertos distritos. La intención oficial, según voceros, sería simplificar el calendario electoral y reducir costos.

Boleta Única de Papel Foto: Cámara Electoral

El proyecto resurgió en un momento en que el Gobierno busca ordenar las cuentas públicas y reducir el gasto estatal. Según la óptica del oficialismo, el financiamiento de partidos y campañas es visto como un rubro a revisar. Además, tras la reconfiguración legislativa reciente, hay interés en ajustar las reglas de representación para adaptarlas al nuevo equilibrio parlamentario.

Finalmente, la Boleta Única representa una demanda recurrente de los especialistas en transparencia electoral: votación más ágil, menor posibilidad de irregularidades, escrutinio más claro, menos errores. Esto se pudo ver en declaraciones de funcionarios, que destacaron esta modalidad como un logro.