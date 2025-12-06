Mayra Mendoza juró como diputada provincial

Mayra Mendoza Foto: prensa

La intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recibió este martes su diploma y juró como Diputada Provincial, en un acto que se desarrolló en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.

“Por Cristina libre, por el pueblo de Quilmes, por la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras, y por los leales de corazón, ¡sí, juro!”, aseguró Mayra al jurar para el cargo por el que ha sido elegida por la ciudadanía bonaerense, en las elecciones del 7 de septiembre pasado.

Luego del acto, Mayra expresó que la jura como diputada provincial es “con las mismas convicciones de siempre, pero con más responsabilidad que nunca, porque la banca que me otorgó el pueblo de la tercera sección electoral es la que corresponde a Cristina Fernández de Kirchner, proscripta por la mafia mediática-empresaria-judicial que degrada a la Nación Argentina a colonia y somete a su pueblo a la miseria”.

En este sentido, Mayra señaló que “voy a trabajar, como siempre, por la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Por el peronismo y por la dignidad de un pueblo que espera de nosotros, sus representantes, que construyamos la alternativa que lo saque del tiempo triste y cruel que vivimos”.

“Desde el conurbano bonaerense, el lugar donde más se están sufriendo las consecuencias del plan de ajuste y desindustrialización de Javier Milei, tenemos mucho para hacer y decir por un proyecto de país que valga la pena ser vivido”, aseveró.

A su vez, Mayra afirmó que “voy a seguir trabajando todos los días por Quilmes desde el lugar que me toque, y ser parte de este bloque de diputados. Esperemos que el fondo de fortalecimiento llegue porque lo necesitamos. Será una etapa que nos encuentre otra vez trabajando por nuestra comunidad, pensando nuevas ideas, nuevos proyectos para abordar tantos de los problemas que tenemos”.

En referencia a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo: “Desde junio de este año se ha alterado la democracia y cualquier escenario político sin Cristina en libertad, que al menos ante mi mirada, me parece que es completamente parcial. Con el peronismo proscripto no hay democracia y nuestro objetivo político es eso, poder tener a Cristina, que es una mujer inocente, en libertad”.

“La lealtad es un valor y también un principio y un ejercicio que puede ayudar a que los proyectos de trabajo, de gestión sean lo verdaderamente transformadores para la gente y eso me parece que es fundamental. Es lo que necesita la Argentina, la provincia de Buenos Aires y cualquier municipio, como lo necesitó Quilmes”, enfatizó.

“Nosotros hoy en Quilmes seguimos adelante con el mismo proyecto de trabajo porque sé que hay compañeras que son leales, no a Mayra Mendoza, son leales de corazón, a lo que ellas sienten por la gente. Y eso es muy valioso. Así que creo que la lealtad es imprescindible para poder continuar con los proyectos de trabajo y por eso lo valoro”, finalizó.