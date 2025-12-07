Sancionan a una agencia de viajes por difundir a las Islas Malvinas como territorio británico: deberá cambiar sus publicidades

La Justicia porteña sancionó a la empresa Cruiseline S.R.L. por promocionar como británico al archipiélago reclamado por la República Argentina.

Las Malvinas son argentinas. Foto: UnTER

La empresa Cruiseline S.R.L. es una empresa argentina de turismo, especializada en la venta de cruceros, que ofrecía viajes a las Islas Malvinas con la denominación de Falkland Islands. Esto le valió una sanción a manos de la Justicia porteña.

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo ratificó el fallo de primera instancia contra la compañía, que deberá modificar sus publicidades por difundir a las Islas Malvinas como territorio británico.

Las Malvinas son argentinas. Foto: Legislatura Río Negro.

La resolución obliga a la empresa a actualizar la información que ofrece y a dejar expresamente asentado que el archipiélago es territorio bajo soberanía argentina. El fallo señaló que la agencia difundía contenidos falsos y perjudiciales, por lo que deberá eliminar de sus plataformas y redes sociales todo el material considerado ilícito. Entre las irregularidades detectadas, la Justicia advirtió inconsistencias en los mapas publicados en el sitio web de la compañía, donde se utilizaban denominaciones en inglés como “Port Stanley” en lugar de “Puerto Argentino” o “New Island” por Isla Goicoechea.

Además, la compañía tendrá que emitir un aviso rectificatorio y comunicarles a los clientes que contrataron sus servicios que las Islas Malvinas forman parte de la República Argentina. En adelante, cualquier oferta de viajes que incluya escalas en el archipiélago deberá evitar toda referencia a una supuesta soberanía británica y utilizar únicamente la nomenclatura oficial argentina.

Cruiseline S.R.L. fue sancionada por la Justicia porteña

El conflicto judicial se originó a partir de la denuncia de un grupo de consumidores contra la empresa Cruiseline SRL. La acusaron de promocionar paquetes de cruceros que mencionaban a las islas con nombres británicos, como “Falkland Islands”.

La defensa afirmó que la empresa solo actuaba como intermediaria de servicios provistos por navieras internacionales, entre ellas Celebrity Cruises. También sostuvo que no tenía facultades para alterar los itinerarios fijados por las compañías extranjeras y que la referencia al Reino Unido respondía a las condiciones administrativas de facto que rigen las operaciones portuarias en la zona.

Soldados en Malvinas. Foto: argentina.gob.ar

El tribunal rechazó estos argumentos y la jueza Laura Perugini recordó que la Constitución Nacional reafirma la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El fallo detectó además inconsistencias en los mapas publicados en el sitio web de la empresa. Allí aparecían denominaciones inglesas como “Port Stanley” en lugar de “Puerto Argentino”, o “New Island” por Isla Goicoechea.