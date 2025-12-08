A un año de su detención, Argentina renovó el reclamo de liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

El Gobierno argentino difundió un comunicado en el que denuncia una desaparición forzada, reclama su liberación inmediata y detalla las acciones diplomáticas realizadas ante organismos internacionales.

El gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo. Foto: NA.

El Gobierno argentino renovó su reclamo por la liberación del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace un año, mediante un comunicado oficial que evitó mencionar explícitamente al presidente venezolano Nicolás Maduro.

La declaración, elaborada por la Cancillería y el Ministerio de Seguridad, se difundió en el primer aniversario del arresto del Cabo Primero y reafirma la postura del Ejecutivo ante un caso que califica como desaparición forzada.

Nahuel Agustín Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela. Foto: Redes sociales.

El documento recuerda que Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2023 en la frontera entre Venezuela y Colombia, adonde había viajado con el objetivo de reencontrarse con su familia.

Desde entonces, permanece privado de su libertad sin acceso a su entorno cercano ni garantías procesales, situación que generó múltiples reclamos oficiales y denuncias ante organismos internacionales.

Las autoridades argentinas sostienen que el caso excede lo estrictamente bilateral y constituye una grave violación de derechos humanos. Por esa razón, se activaron mecanismos diplomáticos en diversos foros regionales y globales, estrategia que el Gobierno volvió a remarcar en el comunicado difundido este domingo.

La última foto de Nahuel Gallo, el gendarme argentino desaparecido en Venezuela.

Sin mencionar a Maduro, el Gobierno pidió por la liberación de Nahuel Gallo

El texto conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y del Ministerio de Seguridad comienza afirmando: “Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo, el Gobierno de la República Argentina expresa su enérgico rechazo a este hecho injusto e incompatible con el derecho internacional”.

En esa línea, las autoridades describen las condiciones del arresto: “La situación del Cabo Primero Nahuel Gallo, quien permanece detenido de manera ilegal, sin garantías judiciales ni acceso de sus familiares, constituye una detención arbitraria e injustificada por parte de las autoridades venezolanas”.

El Gobierno también insistió en la gravedad del caso: “Como ha sido reiteradamente denunciado por nuestro país, la permanencia del gendarme argentino en esta inaceptable situación constituye un claro caso de desaparición forzada y una flagrante violación del derecho internacional”, y destacó los esfuerzos realizados en distintas instancias multilaterales: “En este marco, la República Argentina ha reclamado en distintos foros internacionales y ha denunciado a los responsables ante los organismos internacionales competentes, así como coordinado múltiples esfuerzos diplomáticos para lograr su liberación”.

Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela. Foto: Instagram @agus_ollag.

Entre los organismos mencionados figuran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se presentaron solicitudes de medidas cautelares, denuncias por detención arbitraria y planteos por violación de derechos fundamentales.

El comunicado concluye reafirmando la posición del Ejecutivo: “El Gobierno Argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”.

El pronunciamiento se conoce a pocas horas de que el presidente Javier Milei emprenda viaje a Oslo para participar de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que será entregado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, un contexto que vuelve a poner en foco la situación política y humanitaria en Venezuela.