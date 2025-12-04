Nicolás Maduro confirmó su charla con Donald Trump: “Welcome dialogue, welcome diplomacy”

El presidente de Venezuela se refirió a la conversación que mantuvo con su par estadounidense, en el marco de la tensión entre ambos países.

Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

Nicolás Maduro siguió los pasos de Donald Trump y reconoció que hubo un contacto entre ambos mandatarios. El presidente de Venezuela indicó este miércoles que habló de manera “cordial” con su par estadounidense.

“Hace unos diez días, aproximadamente, desde la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores (sede del Gobierno venezolano) y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump”, aseguró Maduro.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista dijo que la conversación se desarrolló “en un tono de respeto” y espera que el contacto represente un paso “hacia un diálogo respetuoso” entre ambos países, sin relaciones diplomáticas desde 2019.

“Welcome dialogue, welcome diplomacy (bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia)“, expresó el líder del régimen, quien explicó, al recordar su época como canciller durante el Gobierno del presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, que hasta hoy no se había referido al asunto por “prudencia” y porque hay temas que, a su juicio, deben permanecer en silencio “hasta que se den”.

La silueta de Donald Trump con la bandera de Venezuela de fondo. Foto: REUTERS

El jefe de Estado insistió en que el camino entre su país y EE.UU. debe ser el “de respeto, de diplomacia y de diálogo”, y expresó su confianza en que “todo saldrá bien para la paz, la independencia, la dignidad y el futuro de Venezuela”.

El domingo, Trump, cuando dialogaba con la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense, fue consultado sobre si había hablado con Maduro y dijo: “La respuesta es sí”. El mandatario evitó abundar sobre los detalles: “No quiero comentar al respecto”.

Según dijo el pasado viernes el diario The New York Times, con base en fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, la conversación entre los dos líderes se habría dado en la segunda mitad de noviembre para acordar una posible reunión entre ambos en EE.UU.

Nicolás Maduro, Venezuela. Foto: REUTERS

La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que no compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.

Maduro ha expresado públicamente su disposición a dialogar con su par estadounidense, algo que propuso se haga “face to face (cara a cara)”.

La tensión entre Caracas y Washington ha escalado en los últimos días y el sábado Trump advirtió a los pilotos y aerolíneas que consideren el espacio aéreo venezolano y sus alrededores “cerrado”, en medio de una crisis de conectividad de la nación suramericana.