La agenda de Milei en Noruega: acompañará a María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz y se reunirá con el rey Harald V

El mandatario argentino había recibido una invitación personal por parte de Machado, quien recibirá la distinción internacional el miércoles 10 de diciembre, en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos.

Javier Milei viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado. Foto: NA.

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche hacia Oslo, la capital de Noruega, con el propósito de acompañar a la líder opositora del gobierno venezolano de Nicolás Maduro y fundadora del espacio de centroderecha “Vente Venezuela”, María Corina Machado, a recibir el Premio Nobel de la Paz.

Días atrás, Milei había recibido una invitación personal por parte de Machado, quien recibirá la distinción internacional el miércoles 10 de diciembre a las 09:00 (hora argentina), en una ceremonia que contará con la presencia de otros tres jefes de Estado latinoamericanos.

María Corina Machado, líder opositora del gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Foto: Reuters.

Según confirmó la ‘Agencia de Noticias Argentinas’, además del mandatario argentino, también dirán presentes en Oslo: Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), y Santiago Peña (Paraguay).

La agenda presidencial de Javier Milei

Lunes 8 de diciembre de 2025

20:00 horas: partida del vuelo especial que conduce al presidente de la Nación hacia la ciudad de Oslo, donde llegará el martes a las 13:30 horas.

Miércoles 10 de diciembre de 2025

09:00 horas : participación del presidente de la Nación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado .

11:30 horas : encuentro del presidente Milei con su Majestad el Rey Harald V .

13:10 horas : encuentro con el Primer Ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre .

16:00 horas: partida del vuelo especial que conduce al presidente de la Nación de regreso hacia la República Argentina.

Jueves 11 de diciembre de 2025

09:30 horas: llegada al país del presidente Javier Milei.

¿Por qué motivos fue galardonada María Corina Machada?

En octubre pasado, Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha”.

El agradecimiento de María Corina Machado a Javier Milei. Foto: Captura

La líder y referente del movimiento “Vente Venezuela” afirmó que vive “en la clandestinidad dentro de su país” y que “enfrenta constantes amenazas” por parte del Gobierno de Maduro.