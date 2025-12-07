Confirmado: María Corina Machado viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana aseguró su presencia en Oslo y miles de personas salieron a las calles en más de 20 ciudades del mundo, entre ellas, Buenos Aires.

María Corina Machado, líder opositora del Gobierno de Venezuela. Foto: Reuters.

María Corina Machado confirmó que viajará a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz, según informó el Instituto Nobel. La dirigente opositora venezolana, una de las principales voces contra el régimen de Nicolás Maduro, logró organizar su salida del país pese a permanecer en la clandestinidad por temor a represalias. La invitación formal ya fue enviada, aunque las autoridades del Nobel evitaron dar detalles sobre la logística del viaje por razones de seguridad.

El reconocimiento internacional llegó por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para impulsar una transición pacífica hacia la democracia”, según el Comité Noruego.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana. Foto: Reuters

A sus 58 años, Machado se consolidó como una figura central de la oposición y como símbolo de resistencia frente a las denuncias de persecución, fraude electoral y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Su distinción busca mantener visible la crisis política y humanitaria que atraviesa el país.

Mientras se prepara para viajar a Oslo, miles de venezolanos salieron a las calles en más de veinte ciudades del mundo para respaldar a la dirigente. Las marchas se realizaron en lugares como Madrid, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, Miami y Utrecht, en una muestra de apoyo que refleja el peso de la diáspora venezolana y la expectativa generada por el premio. Para muchos manifestantes, el Nobel representa no solo un reconocimiento individual, sino un gesto internacional hacia la lucha democrática en Venezuela.

Cómo reaccionó Maduro

En Caracas, el gobierno reaccionó con hostilidad. Nicolás Maduro incluso desafió públicamente a Machado a salir del país asegurando que sería una “fugitiva” si lo hacía. La dirigente, sin embargo, sostuvo en reiteradas declaraciones que su compromiso es con la salida pacífica del autoritarismo y que el galardón internacional refuerza esa causa. Analistas advierten que el mayor riesgo no está en el viaje a Noruega, sino en su eventual regreso a Venezuela.

La ceremonia de entrega del Nobel se realizará el 10 de diciembre en Oslo, fecha que coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos. También se espera una fuerte presencia de líderes internacionales, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, quien anunció que asistirá para acompañar a Machado. El evento podría reactivar la presión diplomática sobre el régimen de Maduro y renovar el debate global sobre la situación venezolana.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

En las próximas horas, se definirán los detalles del traslado y el dispositivo de seguridad. Mientras tanto, la movilización internacional continua y la presencia de Machado en Oslo ya es interpretada como un punto de inflexión: su figura, apoyada por un premio de enorme peso simbólico, vuelve a colocar a Venezuela en el centro de la agenda mundial y abre un nuevo capítulo en la disputa política que atraviesa el país desde hace más de una década.