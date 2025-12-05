El Ejército Argentino incorpora los Stryker 8×8 y concreta su mayor modernización de Infantería en 20 años

Los nuevos blindados fabricados en Estados Unidos fueron presentados en Boulogne en una ceremonia que combinó despliegue táctico, presencia de autoridades y anuncios institucionales. Se trata de una incorporación clave para operaciones de combate, misiones de emergencia y modernización tecnológica.

Ceremonia de entrega de los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda 8x8 “Stryker”. Foto: X / @TGCarlosPresti.

El Ejército Argentino llevó a cabo la presentación oficial de los nuevos vehículos blindados Stryker 8×8, un hito largamente esperado por la Fuerza y considerado clave para modernizar la movilidad de combate de la Infantería. La jornada marcó el cierre de dos décadas de planificación en torno a la incorporación de un blindado de estas características.

En Boulogne, oficiales, suboficiales, aspirantes y cadetes aguardaron la llegada de los flamantes vehículos adquiridos a Estados Unidos. La presencia de distintas unidades, incluidos los Patricios con sus uniformes tradicionales, acentuó la importancia del acontecimiento, que representa un avance tanto para operaciones militares como para tareas de apoyo en emergencias, especialmente en regiones afectadas por nevadas y condiciones extremas donde los M113 suelen ser indispensables.

Ceremonia de entrega de los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda 8x8 “Stryker”.

La expectativa se explicaba en gran medida por el impacto que este tipo de vehículos puede generar: la potencia de un blindado de casi 20 toneladas se traduce en protección, potencia de fuego y precisión operativa. Para los efectivos, su presencia en el terreno implica un refuerzo determinante en escenarios de combate y un salto tecnológico relevante.

Los Stryker hicieron su entrada escoltados por drones tácticos. Desde la institución se destacó que su incorporación representa un símbolo de modernización integral, ya que forman parte de un sistema que combina plataformas blindadas, capacidades antidrones, sensores avanzados y vigilancia multidominio.

El acto contó con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti; el titular del Estado Mayor Conjunto, brigadier general Xavier Julián Isaac; y los jefes de la Armada y la Fuerza Aérea, entre otras autoridades. También asistió el embajador estadounidense Peter Lamelas y representantes de la empresa fabricante GDLS.

Ceremonia de entrega de los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda 8x8 “Stryker”. Foto: X / @TGCarlosPresti.

Tras la ceremonia, una publicación del propio Presti en X confirmó cambios en la conducción militar: el general Oscar será el nuevo jefe del Ejército; el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare encabezará el Estado Mayor Conjunto; el vicealmirante Juan Carlos Romay conducirá la Armada; y el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde continuará al frente de la Fuerza Aérea.

Capacidades y testimonios

El teniente coronel Lucas Merlos, uno de los responsables operativos de los Stryker, enfatizó su potencial: “Tiene letalidad para combatir y destruir objetivos”, afirmó. También subrayó su movilidad táctica, capacidad de despliegue, protección reforzada y precisión, remarcando que se trata de vehículos probados en combate. “Junto con la tripulación, los Strykers conforman un sistema de armas”, añadió.

El embajador Lamelas celebró la adquisición: “Argentina adquirió una flota de ocho vehículos Strykers, un paso muy importante para modernizar la defensa nacional”, destacando que representan mucho más que un simple blindado: “Es una capacidad de transformación”. Luego agregó: “Este es un día importante para Argentina, para los Estados Unidos y para nuestra alianza de seguridad”.

Por su parte, Presti señaló: “Es una satisfacción y un privilegio presidir esta ceremonia”, calificando la incorporación como la concreción de un proyecto largamente postergado. Para el jefe militar, los Stryker significan un salto hacia la modernización y la ruptura con años de inercia tecnológica: “Esta adquisición es un nuevo sistema de armas y, ante todo, un paso firme y concreto en el anhelado camino de la modernización y equipamiento”.

El jefe del Ejército Argentino (proximamente, titular de la cartera castrense), el teniente general Carlos Alberto Presti. Foto: X / @TGCarlosPresti.

Desde el interior de los nuevos vehículos, el cabo primero Nicolás Casanova explicó que cada Stryker puede transportar hasta 11 efectivos: un grupo de tiradores, el conductor y el apuntador.

A su vez, detalló que cuentan con una ametralladora M2 QCB calibre 12,7 mm, considerada una de las más potentes del mundo. “La podemos utilizar de forma remota o con el uso de un Joystick, dentro del vehículo. También podemos emplearla de manera manual”, precisó.

Con la llegada de los Stryker, el Ejército Argentino inicia una nueva etapa en su proceso de modernización, fortaleciendo su capacidad de despliegue en un territorio vasto y diverso, y avanzando hacia estándares operativos acordes a las demandas del siglo XXI.