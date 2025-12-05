Trump habló de Milei en la previa del sorteo del Mundial 2026: “Amo a la Argentina, su presidente está haciendo un buen trabajo”

El presidente de Estados Unidos realizó una definición sobre la actualidad del Gobierno en medio del acuerdo comercial sellado entre ambos países.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump habló en la previa del sorteo del Mundial 2026, competencia en la que la Selección Argentina buscará defender su campeonato obtenido en 2022. El presidente de Estados Unidos aprovechó y reconoció al gobierno de Javier Milei en medio del acuerdo comercial entre ambos países.

El jefe de Estado norteamericano fue uno de los primeros en llegar a la gala que organizó la FIFA acompañado de Gianni Infantino y le consultaron cómo ve a la Selección Argentina para el Mundial 2026. “Bueno, amo a la Argentina, su presidente está haciendo un muy buen trabajo. Él está haciendo a la Argentina grande otra vez, MAGA", expresó sin dar respuesta sobre el análisis deportivo y concentrándose en la alianza política.

Trump en la previa del sorteo del Mundial 2026

Cabe recordar el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos anunciado el pasado 13 de noviembre que mantiene en vilo a todo el arco político. El comunicado de la Casa Blanca señaló que el objetivo es “profundizar la cooperación bilateral” y crear un entorno claro y regulado para el comercio y la innovación entre ambos países, por lo que se trata de un paso político donde todavía falta terminar el texto final y cumplir los trámites domésticos antes de que el convenio entre en vigencia.

Los dos puntos del acuerdo comercial que el gobierno de Javier Milei todavía no puede poner en marcha

Prohibición de importaciones producidas con trabajo forzoso u obligatorio

Parte del acuerdo exige que Argentina implemente un control riguroso en su frontera, es decir, impedir la entrada de bienes si hay sospecha de explotación laboral. Pero el Gobierno advierte que aún no tiene claro qué estándar internacional aplicar ni un mecanismo propio aduanero que garantice el cumplimiento.

Javier Milei y Donald Trump. Foto: NA

Reformas en propiedad intelectual

Estados Unidos pide que Argentina ajuste su régimen para patentes, medicamentos, derechos de autor y datos de prueba, entre otros. En particular, solicitan ratificar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y modernizar el sistema del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI).

Desde el Gobierno aseguran que no harán cambios inmediatos en la Ley de Patentes ni en la estructura del INPI. El argumento oficial: los plazos internos y los riesgos de presión sobre precios de medicamentos hacen inviable una reforma profunda en lo inmediato.