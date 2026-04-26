El Servicio Secreto confirmó que el presidente de Estados Unidos no resuktó herido. Foto: REUTERS

Donald Trump tuvo que ser evacuado de urgencia en plena cena con periodistas de la casa Blanca por un tiroteo. En el video, se puede ver cómo los agentes del Servicio Secreto rodearon en segundos a él y a la primera dama, Melania Trump, para sacarlos del salón ante el estruendo de las detonaciones. Las imágenes mostraron el contraste entre la elegancia de la gala y el pánico súbito de los corresponsales, quienes se vieron obligados a buscar refugio mientras el personal de seguridad retiraba al presidente de Estados Unidos de la mesa principal bajo un estricto protocolo.

El incidente tuvo lugar este sábado 25 de abril y lo que comenzó como una cena de camaradería entre la prensa y el poder político norteamericano, terminó en un escenario de caos absoluto cuando una serie de estallidos resonaron en el salón principal. La seguridad nacional no dudó en evacuar tanto a Donald Trump como a la primera dama, Melania Trump, ante la posibilidad inminente de un ataque armado en las inmediaciones del complejo.

Video: Reuters.

De acuerdo con la cadena C-Span, los disturbios se habría originado a partir de la irrupción de manifestantes dentro del salón. La situación escaló rápidamente, ya que un miembro del Gabinete escuchó disparos durante el evento.

Por su parte, la agencia AFP ratificó la gravedad del incidente al confirmar que se escucharon fuertes estallidos mientras Trump se encontraba en el lugar. Tras el operativo de extracción, el Servicio Secreto emitió un breve comunicado e informó que un sospechoso fue detenido.

Luego de los momentos de extrema tensión vividos en el hotel Washington Hilton, se confirmó que el presidente de los Estados Unidos no sufrió lesiones. Por su parte, el Servicio Secreto informó que el presunto autor del tiroteo fue detenido en un operativo de seguridad que se ejecutó de inmediato.

Evacuaron a Donald Trump tras escucharse disparos en la cena de corresponsales Foto: REUTERS

El incidente estalló al inicio de la gala y provocó que los invitados se refugiaran bajo las mesas. Mientras el pánico crecía, equipos tácticos con armas largas tomaron el escenario principal. Durante el caos, un miembro del gabinete reportó disparos durante el evento confirmando la gravedad de lo que hasta entonces eran solo estruendos confusos.

Una de las voces clave fue la de Erin Thiellman, una veterana militar presente en la cena, quien presenció el inicio del ataque tras abandonar momentáneamente el salón principal. Según su testimonio, escuchó tres detonaciones seguidas: “Vi a un hombre caer justo detrás de mí”, relató a Infobae. Además, aportó datos críticos sobre el armamento del atacante describiendo que “el sospechoso portaba un rifle y dos cargadores”.

El presidente de Estados Unidos y la primera dama fueron evacuados por el Servicio Secreto. Foto: Reuters

Disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: el operativo del Servicio Secreto que evacuó a Trump

Ante la amenaza, el Servicio Secreto selló las salidas del hotel y desplegó un masivo operativo aéreo y terrestre. Bajo custodia estricta, Trump y Melania fueron trasladados a la Casa Blanca. Del mismo modo, el vicepresidente JD Vance y el resto de los miembros del gabinete, incluidos Pete Hegseth (Defensa) y Marco Rubio (Estado), fueron evacuados de forma segura.

En tanto, un vocero de las fuerzas de seguridad ratificó la existencia de un tirador activo, aunque se mantiene el hermetismo sobre su identidad o motivaciones. Lo que es oficial es que el Servicio Secreto informó que el presunto autor fue detenido.

Esta era la primera vez que Donald Trump participaba en la cena de corresponsales durante su segundo mandato. Minutos antes de la evacuación, el mandatario había ingresado con la canción Hail to the Chief -himno personal del presidente de los Estados Unidos- para saludar a la prensa en el estrado. Sin embargo, el clima ya era complejo: cerca de 500 periodistas retirados habían exigido a la asociación una postura firme contra las políticas de prensa del Ejecutivo y un grupo de manifestantes se había congregado en las afueras del hotel poco antes de que se desatara el ataque.

Donald Trump rompió el silencio tras el tiroteo en Washington

El mandatario utilizó sus redes sociales oficiales y dijo: “Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con valentía. El tirador fue detenido”.

“He recomendado que ‘el espectáculo continúe’, pero nos guiaremos completamente por las autoridades. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y simplemente tendremos que repetirla”, agregó. En última instancia, reveló que el evento con los periodistas de la Casa Blanca se reprogramó para dentro de los próximos 30 días.