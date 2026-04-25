Tenso cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo sobre las Islas Malvinas:

El cruce en redes sociales por tema Malvnias. Foto: Broadband TV News, Reuters y El Doce

El periodista británico Piers Morgan generó un intercambio por redes sociales que terminó con una respuesta del hijo del presidente de los Estados Unidos, Eric Trump, y también del ministro de Economía de la Argentina, Luis Caputo. El intercambio se dio en medio de especulaciones sobre el supuesto cambio de postura de EE.UU. por la soberanía de las Islas Malvinas.

El irónico comentario del periodista británico sobre las Malvinas y las respuestas del hijo de Trump y de Luis Caputo

“Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos. Manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana”, escribió Morgan en las redes sociales.

En seguida, Eric Trump le respondió: “Piers, te quiero pero la última vez no te salió muy bien... empieza por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Solo una sugerencia...”, retrucó. El mensaje incorporó una alusión indirecta al alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien ha sido objeto de críticas por parte de sectores conservadores británicos, en sintonía con la línea política del entorno de Trump.

Eric y Donald Trump. Foto: REUTERS

A esos comentarios se sumó Caputo: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”. El ministro hizo referencia a las intervenciones públicas de Morgan sobre fútbol, especialmente durante el Mundial de Qatar 2022. En ese momento, el presentador británico había elogiado de manera recurrente al portugués y también había puesto en duda los fallos arbitrales que, según el periodista, lo habrían favorecido.

La serie de publicaciones se dio en paralelo a versiones periodísticas que sugerían un posible cambio en la política exterior de Estados Unidos respecto del reclamo argentino por las islas, en el marco del vínculo bilateral con la administración de Javier Milei. Sin embargo, desde la Casa Blanca no hubo declaraciones oficiales que respaldaran esa hipótesis.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

En simultáneo, el gobierno británico reafirmó su postura tradicional, al considerar que la cuestión de la soberanía está “resuelta” y al insistir en el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago, una posición rechazada de plano por la Argentina.

Las especulaciones sobre un eventual giro en la posición estadounidense se originaron en la filtración de un correo electrónico del Pentágono, dado a conocer por la agencia Reuters. En ese mensaje se indicaba que, ante la negativa del Reino Unido a alinearse con Estados Unidos en una eventual guerra contra Irán, Washington evaluaba reconsiderar su apoyo diplomático a reclamos europeos sobre territorios de ultramar, con una mención explícita a las Islas Malvinas.