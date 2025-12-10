El Gobierno anunció que Joaquín Ignacio Mogaburu reemplazará a Alberto Baños como Subsecretario de Derechos Humanos

Alberto Baños. Foto: Redes sociales

El Ministerio de Justicia de la Nación informó este miércoles que Alberto Baños presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de Derechos Humanos por “motivos personales”.

Además, confirmó que el área será liderada por el Dr. Joaquín Ignacio Mogaburu, abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal.

Alberto Baños Foto: captura de pantalla

Baños, exjuez del fuero penal, ocupó el cargo desde el comienzo de la gestión libertaria, cuando el área era todavía una Secretaría. Además, su sector fue uno de los más afectados por el achicamiento del Estado que pregona Javier Milei.

En tanto, la cartera explicó que Mogaburu cuenta con “una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa”.

Polémica por el pedido de “memoria completa”

En una exposición ante el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra a mediados de noviembre, el exjuez brindó un discurso que levantó controversia al hablar de una “memoria completa” respecto a la última dictadura militar.

“Nosotros vamos por un sistema de memoria completa, no soslayada, no sesgada. En nuestro país hubo más de 1000 muertos por la acción del terrorismo de las milicias guerrilleras”, dijo y agregó: “Los hacedores de la memoria no lo han tenido en cuenta”.

El comunicado completo

En esta segunda etapa que inicia hoy, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el área será liderada por el Dr. Joaquín Ignacio Mogaburu, abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal. Cuenta con una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se desempeñó durante más de quince años en Tribunales Orales Federales, y hasta la fecha ocupaba el cargo de Director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa.

Alberto Baños presentó su renuncia al cargo de Subsecretario de Derechos Humanos. Foto: Ministerio de Justicia

Bajo esta nueva conducción, la Subsecretaría profundizará el proceso de ordenamiento del área: se eliminaron 14 cargos jerárquicos (incluida la propia Secretaría de Derechos Humanos que se achicó a una Subsecretaría) y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que implica un ahorro anual de $13.550 millones para todos los argentinos.

Estas medidas contribuyen a desideologizar las politicas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable, en línea con los objetivos de cambio que el Gobierno Nacional impulsa desde diciembre de 2023”.