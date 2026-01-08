Con el foco en Venezuela y la captura de Maduro: los detalles de la reunión entre Milei y Elisa Trotta en Casa Rosada

El presidente argentino se reunió con Elisa Trotta, activista venezolana y secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Estuvieron presentes el canciller Pablo Quirno y la diputad nacional Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Foto: Prensa Gobierno

Javier Milei se reunió con Elisa Trotta, activista venezolana que trabaja como secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD). El presidente la recibió en Casa Rosada este jueves 8 de enero junto al canciller Pablo Quirno y la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por la tensa situación en el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro en una operación encubierta de las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutada el pasado sábado 3 de enero.

En el encuentro, se analizó el escenario abierto en Venezuela tras la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro en una operación realizada por fuerzas estadounidenses. Además, destacaron la relevancia histórica del momento que atraviesa el país caribeño no solo para su reconstrucción democrática, sino también para la estabilidad política, la seguridad regional y la vigencia del sistema interamericano de derechos humanos.

Elisa Trotta, Venezuela

Trotta agradeció el respaldo del presidente Milei y del pueblo argentino a la causa de la libertad en Venezuela. “Argentina ha sido el principal aliado de la libertad en Latinoamérica. Nunca olvidaremos su compromiso con la restitución de la democracia en Venezuela ni la solidaridad con la que acogieron a millones de venezolanos forzados al exilio”, sostuvo.

Además, subrayó que una transición auténtica solo será posible si se cumplen las siguientes condiciones mínimas y urgentes:

La liberación inmediata de todos los presos políticos, incluidos más de 80 rehenes extranjeros

El cierre de los centros de detención y tortura, como El Helicoide

el desmantelamiento del aparato represivo

El fin de la persecución política

La garantía del retorno seguro de los exiliados.

“Lo que está en juego no es solo el futuro de Venezuela, sino un mensaje claro para toda la región: las dictaduras no son eternas y los crímenes de lesa humanidad no quedan impunes. La comunidad internacional debe actuar unida para que Venezuela avance hacia una transición democrática real, plena y sostenible”, enfatizó Trotta.

Del encuentro también participó la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, quien afirmó que “acompañar la lucha del pueblo venezolano no es una opción política, sino un deber moral. La neutralidad frente a un régimen que secuestra, tortura y asesina es complicidad. Venezuela necesita su ‘Nunca Más’, como lo logró Argentina”.

Ajmechet también recordó que “la dictadura de Maduro no fue ajena a la política interna argentina: el caso Antonini Wilson, el financiamiento al kirchnerismo y la penetración de regímenes autoritarios como Rusia e Irán en la región son parte de ese legado. La detención de Maduro marca también el inicio de una corrección histórica para toda América Latina”.

Las reuniones de Milei durante este jueves 8 de enero

Además, Javier Milei recibió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una reunión que tuvo entre sus principales puntos de discusión la crisis política y humanitaria en Venezuela. El encuentro se llevó a cabo en Casa Rosada durante la mañana de este jueves 8 de enero en un contexto marcado por el receso administrativo de algunos funcionarios en Balcarce 50.

El encuentro se desarrolló en la mañana del jueves 8 de enero en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

La dirigente española, una figura destacada del Partido Popular (PP) y crítica acérrima del régimen chavista, viene de señalar en sus redes sociales que “Maduro es un dictador que secuestró las urnas y a su pueblo: asesinatos, torturas, hambruna y éxodo de millones de venezolanos”, en referencia a la situación en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la detención del expresidente venezolano Nicolás Maduro. Javier Milei también tomó partido tras la captura del exdictador a manos de las fuerzas militares de Estados Unidos, por lo que ahí tuvieron un punto en común para profundizar en el encuentro.

En paralelo, Milei y Quirno se reunieron con directivos de empresas mineras. El cotejo se llevó adelante en Casa Rosada con el acompañamiento del canciller Pablo Quirno y se sumó a una seguidilla de encuentros durante esta jornada, ya que también recibió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; y hará lo mismo con la activista venezolana Elisa Trotta.

El encuentro se realizó en Casa Rosada el jueves 8 de enero. Foto: Prensa Gobierno

Con la mira puesta en obtener acuerdos con privados durante 2026, Javier Milei mantuvo una reunión con directivos de empresas mineras en Casa Rosada. Se trata de los accionistas de Vicuña Corp: Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO; y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.